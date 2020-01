Futacs i Carrillo: Obojica se na ljeto planiramo vratiti u Split

U završnici vaterpolskog europskog prvenstva u Budimpešti igraju Mađari, Španjolci i Hrvati, i za očekivati je da susret jednog Mađara, Španjolca i Hrvata krene u tom smjeru. No, ništa od toga. Iako se susret dogodio blizu Budimpešte, pričalo se o nogometu, konkretno o - Hajduku!

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

A kako i ne bi, potpisnik ovih redova dugi niz godina prati splitski klub, a na putu prema Budimpešti je gradić Szekesfehervar u kome su danas nekadašnji igrač i trener Hajduka Marko Futacs i Joan Carrillo, koji sada brane boje Fehervara. Doduše, susret se dogodio četrdesetak kilometara dalje na stadionu Puškaš Akademije u Felcsútu, gdje Fehervar trenira kako bi sačuvao svoj travnjak za službene utakmice, no to ne mijenja puno na stvari.

Malo je nedostajalo da se razgovoru priključi i Adam Gyurcso, no on je trenirao ujutro i bio je zauzet drugim obavezama, ali i razmišljanjima što i kako dalje na ljeto. Na posudbi u Puškašu igra sjajno, u 15 utakmica zabio je 14 golova i 4 puta asistirao, no teško da će se na ljeto vratiti u Hajduk, puno su izglednije opcije otkup ugovora i pronalazak nove sredine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Odmah u startu razgovora Carrillo nas je iznenadio:

- Gledao sam Hajduka prije nekoliko dana – kazao je, no razlog njegovog interesa ipak nije bio ni bivši klub, ni forma Hamze Barryja koji je velika želja Fehervara, nego ipak skautiranje Honveda, koji je njihov sljedeći protivnik.

Hajduk je pobijedio 5-0, bilo je to za mene veliko iznenađenje, stvarno su jako dobro izgledali. Ne znam je li za to zaslužan novi trener Igor Tudor ili nešto drugo, ali bili su puno bolji – kazao je Carrillo.

- Pričao sam s nekim bivšim suigračima i oni su mi pohvalno govorili o Tudoru, kažu da ima jako dobru komunikaciju s igračima, vjerojatno zbog toga što je i sam bio vrhunski igrač i dobro razumije problematiku – dodao je Futacs.

Carrilla je dojmila igra Hamze Barryja, no nije nam želio potvrdili je li još uvijek otvorena opcija njegovog preseljenja u Fehervar.

- Čuo sam se s njim prije mjesec dana, kratko smo popričali, ali ništa konkretno. Nije moj stil pričati s igračima o transferima, taj posao prepuštam sportskom direktoru, on je zadužen za pregovore. Naravno, mi surađujemo, i kad me pitao za Hamzu, rekao sam mu o kakvom je igraču riječ i da bih ga rado imao u momčadi. Hamza je stvarno sjajan igrač, vidjet ćemo što će se događati do kraja prijelaznog roka.

Foto: Vidi MOL

Splita i Hajduka se, naravno, obojica rado sjećaju...

- Bilo je to nevjerojatno iskustvo, imali smo u jednom razdoblju i jako dobre rezultate i taj dio karijere vrlo rado pamtim. Recimo, sjećam se kako smo se uoči utakmice s Evertonom, koji je naravno bio bolja momčad od nas, vozili autobusom iz karantene prema stadionu. Na ulicama su bile gomile ljudi, kad su vidjeli i prepoznali naš autobus svi su pljeskali i skandirali, na njihovim licima se vidjelo da vjeruju u našu pobjedu. Taj osjećaj, da tolika vojska navijača stoji iza nas, da nam vjeruju i podržavaju nas, to je nevjerojatno, tu strast nisam nigdje doživio. Rekao sam igračima da pogledaju lica tih navijača i učine ih sretnima. - prisjetio se Carrillo.

Futacs ipak pamti neke druge utakmice:

- Ja sam strijelac i naravno da se najradije prisjetim utakmice s Interom u kojoj sam zabio četiri gola i postao najbolji strijelac HNL-a, ali rado se sjećam i utakmice u kojoj smo dobili Dinamo u Maksimiru 2-0, u kojoj sam također zabio gol. Sretan sam što sam opet zdrav, što igram kod kuće, blizu svoje obitelji, što me trenira Joan koji me razumije i čija napadačka filozofija nogometa mi jako odgovara. Lijepe stvari se događaju u klubu i to je najvažnije. A Split i Hajduk zauvijek pamtim, stvarno sam uživao biti dio te priče.

Fehervaru bi dobro došao kreativac poput Hamze, Hajduku robusni napadač poput Futacsa, koji je od početka sezone u 21 utakmici zabio 10 golova i dva puta asistirao..., no dva i dva nisu uvijek četiri i scenarij neke razmjene nećemo vidjeti. Svatko je krenuo svojim putem, no unatoč tome i Carrillo i Futacs Hajduka prate i danas.

Pratim sve moje bivše klubove, pa tako i Hajduk. Nije ostalo puno bivših suigrača, ali ostao je Hamza s kojim sam jako dobar... - kaže Marko, a Carrillo mu brzo upada u riječ:

- Ostali su i Ismajli, Juranović, evo i Teklić igra jako dobro, taj mladić mi je odmah zapeo za oko kad sam došao u Split, i baš sam se pitao zbog čega ne igra više... I Tudor je ponovno trener. Znate, kad jednom postanete dio Hajdukove obitelji, to ostajete zauvijek. Sretan sam što Hajduku ide dobro, ljudi koji rade u klubu i navijači to stvarno zaslužuju.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata



I Hajduk i Fehervar su drugi na prvenstvenoj ljestvici, tko zna, možda se kuglice u ždrijebu poigraju i spoje ih u nekom od europskih natjecanja.

- Bilo bi lijepo i za nas i za Hajduk. Naravno, profesionalci smo, branit ćemo boje svog kluba – kaže Carrillo, a Futacs dodaje:

- Ja ću na ljeto sigurno u Split, ako ne na utakmicu, onda na odmor. Jedva čekam. Znam da neke zanima kako danas gledam na incident koji se dogodio u centru grada, i moj odgovor je isti kao i kad smo zadnji put razgovarali. To je izolirani incident koji nimalo nije promijenio moju percepciju kada su u pitanju Split, Hajduk i njegovi navijači. Iz tih vremena pamtim samo lijepe stvari i brojna prijateljstva, a bilo ih je jako puno.

U Split bi uskoro trebao i Carrillo.

- Pratim na društvenim mrežama trkačke poduhvate mojih bivših suradnika Ante Bilića i Vika Lalića, skupa smo u Splitu istrčali polumaraton, a vidim da se uskoro organizira maraton, pa ako mi obaveze dopuste, rado bih opet potrčao splitskim ulicama, Rivom, Marjanom...

Vaterpolo? Možda nekom drugom zgodom...