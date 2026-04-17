Futsal Dinamo razbio Rijeku za kraj ligaške faze prvenstva RH! Poznati parovi doigravanja...

Zagreb: SuperSport Hrvatska malonogometna liga, 18. kolo, MNk Futsal Dinamo - HMNK Rijeka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osam najboljih momčadi ostalo je u hrvatskom futsalskom prvenstvu, a plasman u polufinale izborit će klubovi koji prvi dođu do dvije pobjede u dvomeču

Futsal Dinamo pobijedio je Rijeku 7-3 u 18. kolu HMNL-a, posljednjem u ligaškom dijelu prvenstva. Ipak, početak utakmice protekao je mirno. 

Zagreb: SuperSport Hrvatska malonogometna liga, 18. kolo, MNk Futsal Dinamo - HMNK Rijeka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prvi gol pao je u 9. minuti kada je zabio Novak, a dvije minute kasnije pogađa i Pasariček. U 16. je 3-0, a opet je strijelac Novak, a u 23. je Gudasić kod domaćin dobio drugi žuti karton. Odmah je Bilić smanjio na 3-1. 

Ipak, raspoloženi domaćin nije dopustio Riječanima da se primaknu na gol zaostatka, već je Filip Novak kompletirao hat-trick u 29. minuti za 4-1, a potom u 34. zabio i za 6-1, dvije minute nakon gola Kalajdžića za 5-1. Pred kraj su za goste zabijali Rafinha (36.) i Suton (39.), a zadnji gol na utakmici zabio je Pasariček u 40. minuti. 

Zagreb: SuperSport Hrvatska malonogometna liga, 18. kolo, MNk Futsal Dinamo - HMNK Rijeka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prvenstvo Hrvatske u futsalu ulazi u završnu fazu, osam je momčadi u Doigravanju, a ovo su parovi četvrtfinala:

HMNK Rijeka - MNK Crnica
MNK Osijek Kandit - MNK Square
MNK Olmissum - MNK Torcida
Futsal Dinamo - MNK Novo Vrijeme Makarska

Polufinale će izboriti momčadi koje prve dođu do dvije pobjede u dvomeču. 

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Bila je udana za tajkuna, a onda se pojavio on! Evo tko je ljubav trenera Martina Baturine
DANIELLA SEMAAN

FOTO Bila je udana za tajkuna, a onda se pojavio on! Evo tko je ljubav trenera Martina Baturine

Ljubavna priča Cesca Fàbregasa i Danielle Semaan započela je 2011. godine u poznatom japanskom restoranu Nozomi u londonskoj elitnoj četvrti Knightsbridge
VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...
REMI U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...

Hajduk nije odigrao bajnu utakmicu i ostao je bez pete pobjede u nizu. Slaven je imao nekoliko prilika i bio je opasniji, ali nije zabio, dok je Hajduk svoje iskoristio. Dinamo se pobjedom može dodatno odvojiti

