Futsal Dinamo razbio Rijeku za kraj ligaške faze prvenstva RH! Poznati parovi doigravanja...

Futsal Dinamo pobijedio je Rijeku 7-3 u 18. kolu HMNL-a, posljednjem u ligaškom dijelu prvenstva. Ipak, početak utakmice protekao je mirno.

Zagreb: SuperSport Hrvatska malonogometna liga, 18. kolo, MNk Futsal Dinamo - HMNK Rijeka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prvi gol pao je u 9. minuti kada je zabio Novak, a dvije minute kasnije pogađa i Pasariček. U 16. je 3-0, a opet je strijelac Novak, a u 23. je Gudasić kod domaćin dobio drugi žuti karton. Odmah je Bilić smanjio na 3-1.

Ipak, raspoloženi domaćin nije dopustio Riječanima da se primaknu na gol zaostatka, već je Filip Novak kompletirao hat-trick u 29. minuti za 4-1, a potom u 34. zabio i za 6-1, dvije minute nakon gola Kalajdžića za 5-1. Pred kraj su za goste zabijali Rafinha (36.) i Suton (39.), a zadnji gol na utakmici zabio je Pasariček u 40. minuti.

Zagreb: SuperSport Hrvatska malonogometna liga, 18. kolo, MNk Futsal Dinamo - HMNK Rijeka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prvenstvo Hrvatske u futsalu ulazi u završnu fazu, osam je momčadi u Doigravanju, a ovo su parovi četvrtfinala:

HMNK Rijeka - MNK Crnica

MNK Osijek Kandit - MNK Square

MNK Olmissum - MNK Torcida

Futsal Dinamo - MNK Novo Vrijeme Makarska

Polufinale će izboriti momčadi koje prve dođu do dvije pobjede u dvomeču.