Osam najboljih momčadi ostalo je u hrvatskom futsalskom prvenstvu, a plasman u polufinale izborit će klubovi koji prvi dođu do dvije pobjede u dvomeču
Futsal Dinamo razbio Rijeku za kraj ligaške faze prvenstva RH! Poznati parovi doigravanja...
Futsal Dinamo pobijedio je Rijeku 7-3 u 18. kolu HMNL-a, posljednjem u ligaškom dijelu prvenstva. Ipak, početak utakmice protekao je mirno.
Prvi gol pao je u 9. minuti kada je zabio Novak, a dvije minute kasnije pogađa i Pasariček. U 16. je 3-0, a opet je strijelac Novak, a u 23. je Gudasić kod domaćin dobio drugi žuti karton. Odmah je Bilić smanjio na 3-1.
Ipak, raspoloženi domaćin nije dopustio Riječanima da se primaknu na gol zaostatka, već je Filip Novak kompletirao hat-trick u 29. minuti za 4-1, a potom u 34. zabio i za 6-1, dvije minute nakon gola Kalajdžića za 5-1. Pred kraj su za goste zabijali Rafinha (36.) i Suton (39.), a zadnji gol na utakmici zabio je Pasariček u 40. minuti.
Prvenstvo Hrvatske u futsalu ulazi u završnu fazu, osam je momčadi u Doigravanju, a ovo su parovi četvrtfinala:
HMNK Rijeka - MNK Crnica
MNK Osijek Kandit - MNK Square
MNK Olmissum - MNK Torcida
Futsal Dinamo - MNK Novo Vrijeme Makarska
Polufinale će izboriti momčadi koje prve dođu do dvije pobjede u dvomeču.
