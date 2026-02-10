Brončani futsalaš Antonio Sekulić nosi 17-icu kao i njegov idol. Gledao ih je u Ljubljani, a Antonijeva motivacija uoči raspucavanja šesteraca bila je ključna
Futsalski div Sekulić za 24sata: Mandžo me iznenadio porukom, bio je najveći navijač na Euru
Antonio Sekulić (27), jedan od najviših igrača futsalskog Eura sa 196 centimetara, bio je jedan od ključnih igrača u pohodu Hrvatske na povijesnu broncu. Nakon neprospavane noći u Ljubljani i između nekoliko proslava sažeo je dojmove za 24sata.
