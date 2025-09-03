Gabriel Vidović: Pod povećalom sam otkako nosim desetku, a tu su i svakakvi komentari...

Dinamo je u City Centru East u Zagrebu otvorio novi fan shop, a nekoliko igrača došlo je razveseliti navijače. Jedan gol u pet utakmica nove sezone zabio je Gabriel Vidović (21) u dresu zagrebačkog Dinama. 'Modri' su vodeća momčad HNL-a, a 'desetka' momčadi s Maksimira osvrnula se na početnu etapu sezone.

- Dobro smo krenuli. Igramo jako dobro i uzeli smo dosta bodova. Nažalost, kiks s Varaždinom, opet prvo poluvrijeme dobro, drugo trebamo analizirati, ali bit će to sve dobro. Dobro smo krenuli, sad može biti još bolje - rekao je Gabriel pa se osvrnuo na svoje igre s 'desetkom' na leđima:

- Normalno je da sam pod povećalom kad sam dobio taj broj i da su tu svakakvi komentari. Ali ne gledam to, gledam ljude u klubu koji mi kažu što da trebam bolje raditi. Tako da je to normalno, toga ima svugdje, ali stvarno sam zahvalan i velika je čast nositi taj broj u velikom klubu. Stvarno želim svim ljudima koji vole Dinamo vratiti ukazano povjerenje na terenu. Dobro igram za sada, može uvijek bolje, trebaju još golovi, asistencije, ali mislim da će to doći s vremenom. Radim stvarno jako intenzivno i u potpunosti sam spreman.

Trenutačno uglavnom igra na lijevom krilu, tamo ga vidi trener Mario Kovačević, a tko zna gdje će završiti do kraja sezone.

- Volim 'desetku' igrati najviše, ali moram reći da po lijevom krilu imam dosta slobode, slobodu ulaska unutra što mi se sviđa, tako da malo je to drugačije nego zadnji put.

'Modri' su saznali i protivnike u Europi, a dosad nije bilo nikakvog komentara na te utakmice. Gabriel sa samo nasmijao i odgovorio:

- Zadovoljan sam i mislim da su i svi ostali. Europa će biti zahtjevna, spremni smo, dobre su to momčadi. Dobri smo i mi, tako da se uopće ne bojim - zaključio je.