Gabrijel Šivalec ostavio sjajan dojam na SP-u, ali ključan dvoboj počeo je s klupe. Zašto?

Hrvatska je U-17 reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva od Uzbekistana nakon raspucavanja jedanaesteraca. Iako je regularni dio završio neriješenim rezultatom (1-1), ostaje dojam da je Hrvatska svoju šansu propustila upravo u tih 90 minuta. Gabrijel Šivalec ušao je tek u 77. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:49 Mirnovec zahvalio Vatrenima | Video: Čitatelj 24sata

Napadač Slaven Belupa u dosadašnjem je tijeku turnira bio ponajbolji igrač mladih "vatrenih", a u grupnoj fazi je zabio gol i dodao dvije asistencije. Nije mu dugo trebalo za konkretan učinak i u nokaut fazi, tri minute nakon ulaska u igru asistirao je Kusanoviću za gol.

Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dakako, nakon utakmice se postavlja pitanje bi li rezultat bio drugačiji da je Šivalec započeo dvoboj od prve minute. Izbornik se odlučio za Horvata na lijevom krilu, koji je također odigrao dobru utakmicu, dok je Benkotić igrao desno.

Šivalec je za Slaven Belupo odigrao šest utakmica i zabio dva gola ove sezone.