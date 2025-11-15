Obavijesti

JE LI TREBAO OD PRVE KRENUTI?

Gabrijel Šivalec ostavio sjajan dojam na SP-u, ali ključan dvoboj počeo je s klupe. Zašto?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Koprivnica: Susret NK Osijeka i NK Slaven Belupa u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Izbornik se odlučio za Horvata na lijevom krilu, koji je također odigrao dobru utakmicu, dok je Benkotić igrao desno. Šivalec je za Slaven Belupo odigrao šest utakmica i zabio dva gola ove sezone

Hrvatska je U-17 reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva od Uzbekistana nakon raspucavanja jedanaesteraca. Iako je regularni dio završio neriješenim rezultatom (1-1), ostaje dojam da je Hrvatska svoju šansu propustila upravo u tih 90 minuta. Gabrijel Šivalec ušao je tek u 77. minuti. 

Napadač Slaven Belupa u dosadašnjem je tijeku turnira bio ponajbolji igrač mladih "vatrenih", a u grupnoj fazi je zabio gol i dodao dvije asistencije. Nije mu dugo trebalo za konkretan učinak i u nokaut fazi, tri minute nakon ulaska u igru asistirao je Kusanoviću za gol. 

Dakako, nakon utakmice se postavlja pitanje bi li rezultat bio drugačiji da je Šivalec započeo dvoboj od prve minute. Izbornik se odlučio za Horvata na lijevom krilu, koji je također odigrao dobru utakmicu, dok je Benkotić igrao desno. 

Šivalec je za Slaven Belupo odigrao šest utakmica i zabio dva gola ove sezone. 

