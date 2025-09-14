Gabrijel Veočić nakon poraza: Sudac je dozvolio udarce ispod pojasa. Nisam bio na 100 posto

Gabrijel Veočić izgubio je polufinalni meč protiv Uzbekistanca Javokhira Ummatalieva na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, a nakon borbe požalio se na suđenje.

- Nažalost, nisam prošao u finale. U polufinalnoj borbi sudac je dozvolio nekoliko prljavih udaraca ispod pojasa, koji su me oslabili i nisam mogao dati 100% učinak u borbi - rekao je Hrvat i dodao:

- Drago mi je te sam i dalje presretan što sam osvojio tu svjetsku medalju na boksačkom prvenstvu. Drago mi je da sam baš ja ta osoba koja nakon 20 godina donosi svjetsku boksačku medalju u Hrvatsku.

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Veočić je pobjedom u četvrtfinalu osigurao brončanu medalju jer u boksu nema borbe za treće mjesto. Prva je to medalja u boksu za Hrvatsku nakon 2005. i Marija Šivolije Jelice koji je u Kini osvojio srebro.