Obavijesti

Sport

Komentari 3
MEDALJA JE OSIGURANA

Gabrijel Veočić nakon poraza: Sudac je dozvolio udarce ispod pojasa. Nisam bio na 100 posto

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Gabrijel Veočić nakon poraza: Sudac je dozvolio udarce ispod pojasa. Nisam bio na 100 posto
2
Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drago mi je te sam i dalje presretan što sam osvojio tu svjetsku medalju na boksačkom prvenstvu. Drago mi je da sam baš ja ta osoba koja nakon 20 godina donosi svjetsku boksačku medalju u Hrvatsku, kaže Gabrijel Veočić

Gabrijel Veočić izgubio je polufinalni meč protiv Uzbekistanca Javokhira Ummatalieva na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, a nakon borbe požalio se na suđenje. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Alžirka: Rodila sam se kao žena, živjela kao žena i borim se kao žena. Prestanite me maltretirati 00:57
Alžirka: Rodila sam se kao žena, živjela kao žena i borim se kao žena. Prestanite me maltretirati | Video: 24sata Video

- Nažalost, nisam prošao u finale. U polufinalnoj borbi sudac je dozvolio nekoliko prljavih udaraca ispod pojasa, koji su me oslabili i nisam mogao dati 100% učinak u borbi - rekao je Hrvat i dodao:

- Drago mi je te sam i dalje presretan što sam osvojio tu svjetsku medalju na boksačkom prvenstvu. Drago mi je da sam baš ja ta osoba koja nakon 20 godina donosi svjetsku boksačku medalju u Hrvatsku.

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu
Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Veočić je pobjedom u četvrtfinalu osigurao brončanu medalju jer u boksu nema borbe za treće mjesto. Prva je to medalja u boksu za Hrvatsku nakon 2005. i Marija Šivolije Jelice koji je u Kini osvojio srebro. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025