Gaël Monfils među elitom! Evo što je Francuzu pošlo za rukom

Francuski tenisač Gael Monfils uspio je ostvariti tisuću tjedana u krugu sto najboljih svjetskih igrača čime je postao tek peti tenisač u povijesti koji je ostvario takav doseg.

Samo najbolji od najboljih uspjeli su prije njega ostvariti takvo što, a riječ je o Rogeru Federeru, Andreu Agassiju, Rafaelu Nadalu i Novaku Đokoviću. Prvi put je među 100 najboljih tenisača na svijetu 39-godišnji Monfils ušao početkom svibnja 2005. godine i od tada je tek 52 tjedna proveo izvan sto najboljih na svijetu.

Godinu dana prije toga, tijekom 2004., Monfils je na juniorskoj razini osvojio tri uvodna Grand Slam turnira u godini. Redom je pobjeđivao na Australian Openu, Roland Garrosu i Wimbledonu, ali nije uspio kompletirati sva četiri juniorska Grand Slama u istoj godini već je na US Openu ispao u trećem kolu. Juniorski US Open te je godine osvojio legendarni Britanac Andy Murray.

Šesta pozicija na ATP ljestvici bila je najbolji doseg Monfilsa tijekom karijere u kojoj je igrao polufinala na Roland Garrosu 2008. i US Openu 2016. godine.

Monfils je najavio da će 2026. biti njegova posljednja godina na ATP Touru, a želja je službeni odlazak na kraju sezone, na Masters 1000 turniru u Parizu. Izazovan će za Monfilsa biti početak godine u kojem brani titulu u Aucklandu i osminu finala Australian Opena. U slučaju loših rezultata na startu godine Monfils bi mogao ispasti iz kruga sto najboljih igrača na svijetu. Trenutačno je na 68. mjestu.