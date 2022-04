Gaf kanadske legende u Dohi nakon ždrijeba: Možemo pobijediti Maroko i Srbiju (!?)

Razgovor u mixed zoni nakon ždrijeba tekao je otprilike ovako. Mikrofoni pred licem, pitanje uobičajeno, komentar ždrijeba, a odgovor... Ajme!

- Belgija je favorit, a Kanada će nastojati pobijediti Maroko i Srbiju.

Molim?! Koga?! Pa igrate u skupini s Hrvatskom, svjetskim doprvakom!

- Uh, pogriješio sam, pod dojmom sam ždrijeba, uzbuđen sam... Jako poštujem Hrvatsku, odlična reprezentacija i divna država, puno sam puta bio ondje...

'Upućeni' i uzbuđeni sugovornik bio je kanadska nogometna legenda Josh Simpson (38), koji je igrao za Millwall, Kaiserslautern, Young Boys..., ali kao igrač nikad nije otišao na SP. Sad je bio dio kanadske delegacije na ždrijebu, kao predsjednik njihovig premijerligaškog kluba Pacific FC.

Potom je za svoje medije dodao:

- Belgijski izbornik Roberto Martinez treba biti zabrinut, 100 posto. Tko god je pratio Kanadu u kvalifikacijama vidio je kako je to posebna momčad. Izbornik radi sjajan posao, osvojiti takvu skupinu, ispred Meksika i SAD-a, znači jako puno.

A izbornik o kojem govori je Englez John Herdman (46). Koji će u Kataru ispisati povijest kao prvi trener koji će voditi reprezentaciju i na ženskom i na muškom SP-u! Naime, vodio je žensku reprezentaciju Novog Zelanda od 2006. do 2011. i odveo je na SP 2007. i '11., kao i na Olimpijske igre 2008. Potom je, od 2011. do 2018. godine, vodio žensku reprezentaciju Kanade, s kojom je osvojio Panameričke igre 2011. i olimpijske bronce 2012. i 2016. Od 2018. je na čelu muške reprezentacije, koju je, eto, odveo na SP prvi put nakon 1986.

- Španjolski je izbornik (Luis Enrique, nap. a.) sjedio iza mene i stalno govorio kako ne želi Kanadu - otkrio je predsjednik Kanadskog nogometnog saveza Matthew Scianitti pa nastavio:

- Iščekivali smo našu kuglicu i prilično sam zadovoljan skupinom. Imamo šanse ostvariti svoja tri cilja: zabiti gol na SP-u, to bi bio povijesni uspjeh, pobijediti utakmicu na SP-u, i to bi bio povijesni uspjeh, te proći skupinu. Otvaramo protiv Lukakua, De Bruynea i bit će uzbudljivo. Zatim je Maroko, s kojim smo se natjecali za domaćinstvo SP-a 2026., i na kraju Hrvatska s Lukom Modrićem i zvijezdama, koje su na prošlom SP-u otišli iznad svojih granica. E, to sad želimo i mi, otići preko svojih granica, kao Hrvatska prije četiri godine.

