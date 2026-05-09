Galatasaray turski prvak četvrti put u nizu, Livakovićevi izvisili

Nogometaši Galatasaraya 27. su put u povijesti postali prvaci turske Superlig, a ujedno su četvrti put u nizu proslavili naslov prvaka svoje zemlje. Matematički je novi naslov Galatasaray potvrdio ove subote kada je u pretposljednjem, 33. kolu, na domaćem terenu pobijedio Antalyaspor s 4-2. Mučio se Galatasaray ove subote jer je gubio 0-1 i 1-2, a neodlučenih 2-2 je bilo do 88. minute.

Galatasaray kolo prije kraja ima četiri boda prednosti u odnosu na Fenerbahče, klub Dominika Livakovića, koji je time četvrti put u nizu završio prvenstvo na drugom mjestu. Fenerbahce je i dalje rekorder po broju naslova, ima ih 28 povijesti. Treći je na toj ljestvici Besiktas s 21 naslovom prvaka.

Kolo prije kraja treći Trabzonspor ima 69 bodova, dok četvrti Besiktas ima 59. Poznata su i dva od tri kluba koja će ispasti, a to su Karagumruk i Kayserispor.

Dikmen je bio dvostruki strijelac za Antalyaspor na gostovanju kod Galatasarayja, u nadoknadi prvog dijela i u 62. minuti. Na 1-1 je izjednačio Lemina u 56., a na 2-2 Osimhen iz jedanaesterca u 66. minuti. Nigerijac Osimhen je bio domaći junak i ove večeri te je u 88. minuti zabio za vodstvo 3-2, dok je slavlje potvrđeno kada je Ayhan u 95. minuti zabio za 4-2.

Fenerbahče je u gostima pobijedio Konyaspor 3-0 uz dva pogotka Freda i jedan Browna.