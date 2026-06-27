Gana je prošla, možda će protiv Hrvatske istrčati i drugi sastav?

Skupina H rasplela se tako da je Španjolska pobijedila Urugvaj (1-0), a Zelenortski Otoci i Saudijska Arabija remizirali (0:0), to je obradovalo četiri reprezentacije iz drugih skupina. Osam od 12 najboljih trećeplasiranih reprezentacija prolazi skupinu, a da bi se bilo među njima, dovoljna su spomenuta 4 boda.

Prije zadnjeg kola u njihovim skupinama dalje su se matematički plasirali Egipat, Gana, Engleska i Portugal. Svi oni igraju zadnje utakmice skupina u idućih 24 sata i mogu popraviti ili pokvariti konačnu poziciju u skupini, ali im je prolazak zajamčen. To je odlična vijest za Hrvatsku jer sada zna da će Gana, protiv koje igra u 23 sata, biti rasterećena jer prolazi skupinu. Možda će ganski izbornik kao i norveški Ståle Solbakken protiv Francuske promiješati sastav i na terenu poslati igrače koji su manje igrali u prva dva susreta?

No, Gana ima za što igrati, jer na kraju može biti prva, druga ili treća, pa je taj scenarij s rezervnim sastavom teško moguć.

Hrvatska mora osvojiti bod kako bi sigurno prošla dalje kao trećeplasirana iz skupine s 4 boda. Ako pobijedi Ganu, sigurno je najmanje druga. U isto vrijeme igraju Engleska i Panama. Ako Engleska pobijedi i zadrži bolju gol-razliku od Gane, skupinu će okončati na prvom mjestu, čak i ako Gana pobijedi Hrvatsku.

Hrvatska može na kraju biti i pobjednik skupine. Da bi se to ostvarilo, večeras mora pobijediti Ganu, a Engleska mora izgubiti od Paname ili s njom igrati neodlučeno. Panama nema šansi za prolaz jer je izgubila obje utakmice.