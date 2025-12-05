Gana opasan protivnik: Imaju ponajveću zvijezdu Premier lige

Hrvatska nije imala previše sreće kod izvlačenja protivnika iz najslabije jakosne skupine na Svjetskom prvenstvu, izvukla je selekciju Gane. Njihova reprezentacija vrijedi gotovo 150 milijuna eura. Najveća je zvijezda Antoine Semenyo (25).

Nogometaš Bournemoutha vrijedi čak 55 milijuna eura, a za Ganu je u 32 utakmice zabio tri gola. Ove sezone jedna je od najvećih zvijezdi Premiershipa i prate ga gotovo svi velikani. Jako je opasan još jedan ofenzivac, Kamaldeen Sulemana. On vrijedi 20 milijuna i suigrač je našeg Marija Pašalića u Atalanti.

Najveći trag u povijesti ganske reprezentacije ostavila su braća Ayew, Jordan i Andre. Jordan (34) igra za Leicester i ima 116 nastupa za Ganu, a Andre (35) je trenutačno bez kluba te za Ganu ima tri nastupa manje. Sad već umirovljeni Asamoah Gyan najbolji je strijelac u povijesti te afričke reprezentacije s 50 golova.

Foto: John Sibley/REUTERS

Gana je prva afrička reprezentacija koja je došla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u modernoj eri. Bilo je to na SP-u 2010. u Južnoj Africi. Osvojila je četiri Afrička kupa nacija (1963., 1965., 1978., 1982.). Najpoznatije afričko rivalstvo ima s Nigerijom.

Ganu vodi Otto Addo, koji je rođen i odrastao u Njemačkoj, ali je bio ganski reprezentativac. Njegova reprezentacija bez većih problema prošla je kvalifikacije. U svojoj grupi skupila je u 10 utakmica 25 bodova i iza sebe ostavila Madagarskar, Mali, Komori...

Gana je jedan od najvećih proizvođača kakaa na svijetu, koji se koristi za oko 20 posto globalne proizvodnje. Glavni grad Accra ima više od dva milijuna stanovnika i glavni je ekonomski, kulturni i politički centar. U državi ima više od 80 jezika, ali službeni je engleski. Gana je prva afrička država koja je stekla neovisnost od kolonijalne vlasti (1957.).