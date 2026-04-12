Ganci pišu: Slaven Bilić dolazi na klupu protivnika 'vatrenih'?!

Manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku, Gana još uvijek nema izbornika. Ganski nogometni savez (GFA) smijenio je Ottu Adda, a Slaven Bilić (57) se, prema lokalnim medijima, nalazi u užem krugu kandidata.

Uz Bilića, u igri su još Carlos Queiroz (73), bivši izbornik Portugala i Irana, Kwesi Appiah (65), koji je Ganu već vodio od 2017. do 2020. godine, te aktualni izbornik Malija Tom Saintfiet (53). GFA razmatra kratkoročni ugovor od četiri mjeseca, samo za trajanje Svjetskog prvenstva, a dugoročna uloga navodno je već namijenjena Francuzu Hervéu Renardu (57), sadašnjem izborniku Saudijske Arabije. Pregovore komplicira financijska strana, ponuda od oko 42.000 eura prema izvještajima nije dovoljna za kandidate koji su na popisu.

ARHIVA - 2006. Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bilić je bez angažmana od 2024. godine, kada je napustio saudijski Al-Fateh. Hrvatsku je vodio od 2006. do 2012., a u karijeri je najdulje radio u West Ham Unitedu. Hrvatska i Gana u istoj su skupini Mundijala, s Engleskom i Panamom. Međusobnu utakmicu igraju 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom vremenu, a nije isključeno da Ganu tada predvodi upravo bivši izbornik 'Vatrenih'.