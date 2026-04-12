SLAVEN BILIĆ

Ganci pišu: Slaven Bilić dolazi na klupu protivnika 'vatrenih'?!

Piše Bruno Lukas,
Zagreb: Lokomotiva i Al-Fateh odigrali prijateljsku utakmicu

Gana još uvijek traži izbornika uoči Svjetskog prvenstva, a među kandidatima za klupu 'Crnih zvijezda' je i Slaven Bilić, bivši izbornik Hrvatske reprezentacije

Manje od dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku, Gana još uvijek nema izbornika. Ganski nogometni savez (GFA) smijenio je Ottu Adda, a Slaven Bilić (57) se, prema lokalnim medijima, nalazi u užem krugu kandidata.

Uz Bilića, u igri su još Carlos Queiroz (73), bivši izbornik Portugala i Irana, Kwesi Appiah (65), koji je Ganu već vodio od 2017. do 2020. godine, te aktualni izbornik Malija Tom Saintfiet (53). GFA razmatra kratkoročni ugovor od četiri mjeseca, samo za trajanje Svjetskog prvenstva, a dugoročna uloga navodno je već namijenjena Francuzu Hervéu Renardu (57), sadašnjem izborniku Saudijske Arabije. Pregovore komplicira financijska strana, ponuda od oko 42.000 eura prema izvještajima nije dovoljna za kandidate koji su na popisu.

Bilić je bez angažmana od 2024. godine, kada je napustio saudijski Al-Fateh. Hrvatsku je vodio od 2006. do 2012., a u karijeri je najdulje radio u West Ham Unitedu. Hrvatska i Gana u istoj su skupini Mundijala, s Engleskom i Panamom. Međusobnu utakmicu igraju 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom vremenu, a nije isključeno da Ganu tada predvodi upravo bivši izbornik 'Vatrenih'.

