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Ganski vrač oslobodio kletve Kanea: 'Sada slobodno zabija'

Piše Ivan Tomašković,
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Ganski vrač oslobodio kletve Kanea: 'Sada slobodno zabija'
Foto: Winslow Townson

Je li to pomogla njegova kletva ili je Kane jednostavno ima slab dan protiv Gane, nikad nećemo saznati

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Prije utakmice Gane i Engleske, Harry Kane se našao u središtu pažnje zbog, ni manje ni više, nego vračara. Uoči utakmice javio se vrač iz Gane pod imenom Nana Kwaku Bonsam i poručio kako će napraviti sve da neutralizira napadača Engleske. 

​- Radim na Harryju Kaneu. Ne želim mu nanijeti tešku ozljedu, samo ga želim zaustaviti u utakmici protiv moje zemlje. Odradit ću svoj posao kako bih pomogao Gani - poručio je Bonsam koji je 2014. tvrdio da je odgovoran za ozljedu Cristiana Ronalda. 

Je li to pomogla njegova kletva ili je Kane jednostavno ima slab dan protiv Gane, nikad nećemo saznati. Susret je završio 0-0, a Kane se našao u samo jednoj prilici te je pogodio gredu. 

Bonsam je uvjeren da je njegova kletva djelovala te se nakon utakmice pohvalio i snimio kako je "skida".

- Ja sam najmoćniji vrač na svijetu. Sada ću osloboditi Harryja Kanea, tako da može pogoditi u sljedećem susretu Engleske - rekao je Kwaku Bonsam. Engleska igra u subotu u 23 sata protiv Paname. 

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