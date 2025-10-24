Garcia: Ako već razmišljamo o utrci za naslov s Dinamom, to neće dobro završiti za nas...

Još jedan suveren i impresivan nastup Hajduka dao je ozbiljno upozorenje Dinamu. Splićani su protutnjali Turopoljem, svladali su Goricu (3-1) i barem na tri dana pobjegli 'modrima' na plus tri. Šarlija, Šego i Sigur zabili su za četvrtu pobjedu u nizu, a počasni gol za domaću momčad zabio je Filip Čuić.

Hajduk za pet dana gostuje kod Cibalije u osmini finala Kupa, a onda 2. studenog čeka ga uvijek neugodno gostovanje kod Slaven Belupa.

- Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Počeli smo je agresivno i vidjelo se da želimo pobijediti. Dobro smo igrali s loptom i mislim da smo odigrali dva jako dobra poluvremena. Imali smo sjajne šanse, a njihov je gol na kraju došao zbog terena. Važno je što smo ovako uvjerljivo pobijedili, ali važno je i vidjeti da momčad ovako igra. - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Michele Šego je u fenomenalnoj formi. Zabio je pet golova i najbolji je strijelac Hajduka.

- Radi odličan posao, brz je, čuva lopte, vrši pressing… Radi baš sve što želim od njega.

Rokas Pukštas propustit će gostovanje kod Slaven Belupa sljedećeg vikenda zbog četiri žuta kartona.

- Prvo imamo Cibaliju, a tek onda Slaven Belupo. Imamo puno igrača na raspolaganju, to je najvažnije. Pukštas radi odličan posao, puno je napredovao i odlično radi. Sretan sam zbog njega.

Bojite li se euforije među navijačima?

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.

Split: Konferencija za medije Hajduka uoči utakmice s Istrom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Je li ovakva igra dovoljna za nadmetanje za naslov s Dinamom?

- To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o tome, neće dobro završiti, povijest to pokazuje - zaključio je Garcia.

Trener Gorice Mario Carević je nakon utakmice rekao:

- Čestitam Hajduku na pobjedi, opet otvoriš s ranim golom utakmicu i sve se poremeti. U usporedbi s prethodnom utakmicom, bili smo organiziraniji i energičniji. Nismo loše igrali, ali nedopustivo je primiti tri gola iz prekida. Hajduk ti može nešto stvoriti na kvalitetu, da na drugačiji način primiš gol. Dekoncentracija u prekidima je nedopustiva za mene, uvijek su bili bolje postavljeni, lopta bi im se svaki put odbila. To nije dobro, kao da se tek razigramo kad gubimo 2-0 - kazao je Carević i nastavio:

- Što se tiče kvalitete, znamo igrati. Imamo kvalitetu na lopti, kreativni smo i možemo se nametnuti puno boljem suparniku, ali neke stvari nam fale i pokušavam ih sakriti. Imali smo neke dobre situacije, ali to je sve bilo nakon 3-1.

Ante Erceg nije bio u sastavu.

- Ima rupturu lože od prošle utakmice, nije se očekivalo da igra. Nije bio u treningu.

Gorica ne izgleda dobro u posljednje vrijeme. Ovo joj je bio četvrti poraz u nizu, strahuje li Carević od otkaza?

- To je pitanje za nekog drugog. Ja sebi uvijek stvaram pritisak, kakav god rezultat bio. Naravno da nije ugodno.Izgubili smo od četiri fantastične momčadi, Osijek, Rijeka, Varaždin i Hajduk. Nije lako pobjeđivati takve momčadi, ali da je ugodno, nije - zaključio je trener Gorice.