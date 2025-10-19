Obavijesti

Sport

Komentari 1
REAKCIJE IZ PULE

Garcia: Bole me uvrede navijača Istre. I obitelj mi je bila ovdje

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 2 min
Garcia: Bole me uvrede navijača Istre. I obitelj mi je bila ovdje
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Možete se ne slagati sa mnom, ali pokažite poštovanje. Zahvalan sam na svoje dvije i pol godine u Istri. Ali ja sam trener i treneri moraju imati tvrdu kožu da bi preživjeli, dodao je trener Hajduka

Hajduk je konačno djelovao dobro. Poletno, brzo, Splićani su kombinirali od noge do noge i igrali kao Istra nekada - pod Gonzalom Garcijom. Urugvajski stručnjak konačno je, eto u 10. kolu HNL-a, dobio na terenu ono što pokušava progurati od starta i to ga treba veseliti.

Koliko će potrajati teško je reći, ali Hajduk je srušio Istru 3-0 na Aldo Drosini uz dva gola Šege i prvijenac Almene pa je Garcia imao puno razloga biti zadovoljan.

- Bila je ovo timska pobjeda. Pridržavali smo se plana igre, bili smo strastveni. Igrali smo protiv odlične ekipe. Ovo je teren na kojem je teško doći igrati. Sretan sam zbog načina na koji smo došli do pobjede. Važno je imati identitet u igri - rekao je Garcia.

Vratili ste se u Pulu, kod Istre koju ste vodili u dva navrata.

- Posebna utakmica, ovdje sam živio dvije i pol godine, imam puno prijatelja. Puno emocija, moja djeca su ovdje živjela i imaju prijatelje. Drago mi je da sam ovdje, ali takve su okolnosti u nogometu. Poštovanje svima.

Navijači na Drosini vas nisu previše štedjeli.

- Bilo je ovo emotivno za mene i moju obitelj. Oni su tu od petka i odlaze sutra. Boljelo me čuti uvrede. U životu imate ljude koji su protiv vas i za vas. Možete se ne slagati sa mnom, ali pokažite poštovanje. Zahvalan sam na svoje dvije i pol godine u Istri. Ali ja sam trener i treneri moraju imati tvrdu kožu da bi preživjeli.

Kakav je novi trener Istre Oriol Riera?

- Današnji trener Istre ima neke elemente igre slične kao i ja. Mlad je trener i mora se prilagoditi ligi. Želim najbolje Istri i nadam se da će se uspjeti posložiti.

Michele Šego igrao je na poziciji lažne "devetke" i zabio dva gola.

- Uvijek kažem da će igrati igrači koji zaslužuju igrati. Svaki put kad mogu nagradim igrače koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege. Važno je da održimo duh i prijateljstvo među igračima. Taj stav, da mogu uživati u je**noj igri. Uživati u je**nom nogometu. Je**no zašuti i radi. To je život. Volim vidjeti da su igrači sretni. Onda sam i ja sretan.

S druge strane, trener Istre Oriol Riera bio je svjestan problema.

- Plan nije bio najbolji. Preuzet ću odgovornost. Pokušat ćemo biti bolji. Morao bih pogledati utakmicu ponovo da vam kažem što je sve pošlo po krivu. Ovo je utakmica u kojoj moramo učiti. Ako želimo biti na vrhu, moramo učiti iz današnje utakmice. Dečki su ambiciozni, kao i ja - rekao je Španjolac i dodao:

- Razočaran sam rezultatom. Ništa to ne mijenja jer vjerujem svojim igračima i vjeruje im stručni stožer. Moramo napraviti neke promjene. Nismo očekivali ovoliki pritisak od Hajduka. U nogometu se morate prilagoditi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta
OVDJE PUNI BATERIJE

FOTO Modrićeve luksuzne vile: Iz novoga kluba do ljetne oaze obitelji može za 70-ak minuta

KOŽINO - Luka Modrić nakon potpisa ugovora s Milanom doputovao je u rodni Zadar na trotjedni odmor. Nedaleko od grada u apartmanskom naselju Kožino posjeduje nekoliko luksuznih vila s bazenima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025