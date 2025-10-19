Garcia: Bole me uvrede navijača Istre. I obitelj mi je bila ovdje

Hajduk je konačno djelovao dobro. Poletno, brzo, Splićani su kombinirali od noge do noge i igrali kao Istra nekada - pod Gonzalom Garcijom. Urugvajski stručnjak konačno je, eto u 10. kolu HNL-a, dobio na terenu ono što pokušava progurati od starta i to ga treba veseliti.

Koliko će potrajati teško je reći, ali Hajduk je srušio Istru 3-0 na Aldo Drosini uz dva gola Šege i prvijenac Almene pa je Garcia imao puno razloga biti zadovoljan.

- Bila je ovo timska pobjeda. Pridržavali smo se plana igre, bili smo strastveni. Igrali smo protiv odlične ekipe. Ovo je teren na kojem je teško doći igrati. Sretan sam zbog načina na koji smo došli do pobjede. Važno je imati identitet u igri - rekao je Garcia.

Vratili ste se u Pulu, kod Istre koju ste vodili u dva navrata.

- Posebna utakmica, ovdje sam živio dvije i pol godine, imam puno prijatelja. Puno emocija, moja djeca su ovdje živjela i imaju prijatelje. Drago mi je da sam ovdje, ali takve su okolnosti u nogometu. Poštovanje svima.

Navijači na Drosini vas nisu previše štedjeli.

- Bilo je ovo emotivno za mene i moju obitelj. Oni su tu od petka i odlaze sutra. Boljelo me čuti uvrede. U životu imate ljude koji su protiv vas i za vas. Možete se ne slagati sa mnom, ali pokažite poštovanje. Zahvalan sam na svoje dvije i pol godine u Istri. Ali ja sam trener i treneri moraju imati tvrdu kožu da bi preživjeli.

Kakav je novi trener Istre Oriol Riera?

- Današnji trener Istre ima neke elemente igre slične kao i ja. Mlad je trener i mora se prilagoditi ligi. Želim najbolje Istri i nadam se da će se uspjeti posložiti.

Michele Šego igrao je na poziciji lažne "devetke" i zabio dva gola.

- Uvijek kažem da će igrati igrači koji zaslužuju igrati. Svaki put kad mogu nagradim igrače koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege. Važno je da održimo duh i prijateljstvo među igračima. Taj stav, da mogu uživati u je**noj igri. Uživati u je**nom nogometu. Je**no zašuti i radi. To je život. Volim vidjeti da su igrači sretni. Onda sam i ja sretan.

S druge strane, trener Istre Oriol Riera bio je svjestan problema.

- Plan nije bio najbolji. Preuzet ću odgovornost. Pokušat ćemo biti bolji. Morao bih pogledati utakmicu ponovo da vam kažem što je sve pošlo po krivu. Ovo je utakmica u kojoj moramo učiti. Ako želimo biti na vrhu, moramo učiti iz današnje utakmice. Dečki su ambiciozni, kao i ja - rekao je Španjolac i dodao:

- Razočaran sam rezultatom. Ništa to ne mijenja jer vjerujem svojim igračima i vjeruje im stručni stožer. Moramo napraviti neke promjene. Nismo očekivali ovoliki pritisak od Hajduka. U nogometu se morate prilagoditi.