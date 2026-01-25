Obavijesti

NASTAVAK SEZONE NA POLJUDU

Garcia će protiv Istre voditi 'baby' Hajduk! Nema Livaje i Rebića, a postava nikad mlađa

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk će bez nekoliko važnih igrača ugostiti Istru na Poljudu, a prosjek godina prve postave bit će 22,5. To se nije dogodilo desetak godina

Admiral

Gonzalo Garcia pokazao je da se ne boji gurnuti mlade igrače u vatru. Od početka sezone promovirao ih je nekolicinu, a neki su, poput Hodaka i Mlačića, postali i standardni. Sada bi se to Garciji itekako moglo isplatiti jer će u prvom proljetnom kolu protiv Istre (15 sati, HRT 2), silom prilika, morati na teren poslati najmlađu postavu, ne samo ove sezone, nego i u posljednjih desetak godina. Podsjetimo, trener Hajduka u odnosu na jesenski dio sezone ne može računati na kartonirane Rebića i Livaju, na nedovoljno oporavljene Ivušića, Šarliju i Pukštasa, kao ni na Karačića, Gonzaleza, Lučića i Capana, koji su napustili klub.

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Slijedom toga nema puno dvojbi oko sastava, povjerenje će, kako stvari stoje, dobiti redom mlađi igrači. Silić bi trebao stajati na golu, ispred njega stoperski par Skelin i Mlačić, a na bokovima Sigur i Hrgović. Sigur je tijekom tjedna preskočio jedan trening zbog bolova u preponama i, ako ne bude mogao igrati, uskočit će Hodak. Ako čelnici kluba na koncu ipak zaustave nastup Mlačića zbog transfera u Inter, u postavu ulazi Raci. Svi redom mlađi od 23 godine.

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Što se tiče veznog reda, pripreme su pokazale da će Garcia, barem do povratka Pukštasa u konkurenciju, u sredini terena koristiti iskusne Krovinovića i Guillamóna, a u nedostatku drugih rješenja u postavu bi prema naprijed trebao uskočiti još jedan mladić – Skoko – i to na poziciju između Almena i Bambe te iza Šege.

Naravno, ovo su sve nagađanja temeljena na dostupnim informacijama i kadru koji je treneru Hajduka preostao na raspolaganju, ali velikih promjena u odnosu na navedenu postavu ne bi trebalo biti. I tu se vraćamo na početak priče, na Hajdukovu mladost koju se Garcia ne boji gurnuti u vatru. Podsjetimo, početkom srpnja u prvom ogledu sa Zirom, također su, u nedostatku drugih opcija, igrali uglavnom mladi, uz tek par iskusnih poput Ivušića, Šarlije, Kalika, Krovinovića i Livaje.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ta je momčad u prosjeku bila stara 24,1 godinu, a ova koja bi danas mogla istrčati protiv Istre, i koju je Garcia na neki način najavio u generalnoj probi protiv Širokog Brijega, bit će daleko mlađa – 22,5 godina u prosjeku – sa čak sedmoricom U-23 igrača.

„Mladost nosi novu energiju i napredak“, govorio je pokojni Miroslav Ćiro Blažević, no postoje i drukčiji pristupi. Na predstavljanju davno napuštene i zaboravljene strategije, uprava Hajduka na čelu s Lukšom Jakobušićem bila je na stajalištu da momčad koja se bori za naslov prvaka mora biti znatno starija, a u tim je vremenima uistinu i bila – uglavnom iznad 26 godina u prosjeku.

Hajduk je, pod pritiskom financijskog tereta iz prošlosti, bio prisiljen napraviti zaokret. Sportski direktor Goran Vučević morao je skresati troškove prve momčadi, pa su priliku, slijedom toga, dobili mladi igrači, koji su ponuđeno i iskoristili. Sretna je okolnost da je na klupi bio Garcia, koji razmišlja u istom smjeru, pa je podmlađena momčad prvi dio sezone završila na drugom mjestu, s bodom zaostatka za Dinamom. U nastavak sezone kreću s prorijeđenim kadrom, ali i s nešto iskusnijim mladim igračima koji su već „osjetili barut“. Već protiv Istre vidjet ćemo mogu li se i u ovakvom sastavu nositi sa zahtjevima koji su pred njih postavljeni…

