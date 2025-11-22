Obavijesti

TRENER HAJDUKA O BLAMAŽI

Garcia: Da krenem analizirati nakon 5-0, ispao bih idiot...

Piše Josip Tolić,
Garcia: Da krenem analizirati nakon 5-0, ispao bih idiot...
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - HAJDUK 5-0 Gonzalo Garcia, trener Hajduka, u šoku nakon povijesnog poraza od Rijeke 5-0! Vjetar, greške i efikasni protivnici slomili lidera HNL-a. Varaždin je sljedeći izazov

Gonzalo Garcia, trener Hajduka, imao je štošta reći nakon najtežeg poraza u povijesti HNL-a. Rijeka je na Rujevici brojala do pet, branitelj naslova svladao je aktualnog lidera ljestvice sa stilom (5-0).

- Izgubili smo 5-0, da krenem analizirati, ispao bih idiot. Pokušat ću biti oprezan. Počeli smo dobro, primili smo gol, onda kontrolirali utakmicu, ali čim napravimo neku pogrešku, imali su priliku za gol i zabijali. Bili su jako efikasni i zabijali. Kad god Fruk puca, opasno je po gol, pogotovo kad ima dobar dan. Na poluvremenu smo gubili 5-0, a početkom drugoga pogriješili, pucali su i opet zabili. Što god napraviš, otišlo je krivo i ništa ne možeš napraviti - rekao je Garcia za MAXSport.

Vrijeme nije bilo po volji hajdukovaca, zbog jakog vjetra Jadranski derbi neko je vrijeme bio upitan, ali se nebo ipak smilovalo na kraju.

- Vjetar nam je išao u prsa, morali smo igrati po podu. Ali svaki centaršut je bilo teško braniti, fizički su bili jaki. Radili smo greške i moramo ih prihvatiti. Nismo iskoristili naše prilike, pogotovo u prvom poluvremenu. Bili smo dobri na lopti, ali mentalno je bilo teško. Radili smo stvari dobro, bili napadački orijentirani, ali oni ti prebace jednu, drugu, treću loptu, Fruk zabije i to je to. Dečki su znali što trebaju raditi, ali igrali su protiv jako dobre momčadi i bilo je problema u zadnjoj trećini, ali nismo paničarili - dodao je Garcia.

U idućem kolu Varaždin dolazi u goste na Poljud nakon poraza na Maksimiru.

- Varaždin je jako težak protivnik. Moramo nastaviti igrati kao danas, u nekim trenucima. Neke stvari moramo popraviti i nastaviti se boriti. To je najvažnije.

