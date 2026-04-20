Garcia: Inače baš i nisam veliki optimist, ali sad jesam. Sportski direktor ima istu viziju kao i ja

Nije stvar u tome da imaš lošiji dan, već kada vidim da ne daješ najbolje od sebe. Zato sam bio razočaran poslije Slaven Belupa, izjavio je trener Hajduka, Gonzalo Garcija, uoči nove prvenstvene utakmice "bijelih". Podsjetimo, Hajduk je u 30. kolu HNL-a uzeo tek bod na gostovanju u Koprivnici, odigrao je 2-2 sa Slavenom.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Već u utorak Splićane očekuje nova ligaška utakmica, ovaj put protiv Osijeka od 18.45 sati na Poljudu. Garcia je najavio susret u ponedjeljak prijepodne.

- Bio sam razočaran nakon Slaven Belupa. Nisam osoba koja se lagano razočara. Nije stvar u tome da imaš lošiji dan, već kada vidim da ne daješ najbolje od sebe. Nisam bio zadovoljan našim stavom na terenu. Ali, moram biti oprezan. Ova momčad radi naporno ove sezone, mogu razumjeti da nekad dođe do ovog kao u Koprivnici. Mogu istaknuti Brajkovića, nije mu bio najbolji dan, ali se borio, trudio…Nitko od igrača nije imao najbolji dan, ali stvar je stava na terenu, to ne smije izostati - rekao je trener Hajduka.

Otkrio je na koga neće moći računati.

- Nema sigurno Krovinovića, Dialla, Hodaka, Skelin isto ima problema, a vidjet ćemo danas za Sigura i Šegu. Sigur? Vidjet ćemo danas. Jučer je odradio dio treninga s ekipom. Nije riječ o velikom problemu, ali smo oprezni. Postoji mogućnost da se vrati. Tu je opcija s Hrgovićem, ali ima i drugih mogućnosti.

Istaknuo je kako je Hajduk u Koprivnici igrao s trojicom u zadnjoj liniji zbog taktičkih zamisli.

- Zna se koja je naša formacija, ali u Koprivnici neke stvari nismo radili dobro pa smo mijenjali s trojicom nazad. Bila je to taktička odluka.

U subotu je na Poljudu predstavljen novi sportski direktor, Robert Graf.

- Pričali smo kratko jučer, ali danas ćemo imati opširniji sastanak, da vidim njegove vizije, ideje, da on u nekom aspektu vidi moje ideje. Veliki sam optimist. Inače nisam veliki optimist, ali vidim jasno što on želi

Trener i sportski direktor Hajduka složni su oko toga što je potrebno "bijelima" za višu razinu.

- Riječ je o profilu koje igrače želimo. Mislim da ja i sportski direktor imamo istu viziju. Nismo pričali o pozicijama, ali jesmo o karakteristikama mogućih pojačanja. Mora biti dobar taktički, tehnički, ali postoji i mentalna snaga, fizički dio…Jasno je da nam treba više intenziteta. Ako želiš ići na viši nivo, natjecati se u Europi jasno je da nam treba veći intenzitet.

Osvrnuo se malo i na Osijek.

- U posljednje vrijeme skupili su dosta bodova. Imaju kvalitetne igrače. Bit će teška utakmica. Osijek je opasan u tranziciji. Imaju kvalitetnih igrača. Možda nismo najbolja momčad, ali ako radimo ono što želimo možemo pobijediti svakoga. Ovisit će o nama, našem pristupu, intenzitetu…

Nije otkrio tko će zamijeniti Livaju u vrhu napada, a dotaknuo se i talentiranog 17-godišnjaka Adama Hurama.

- Mislim da je za njega najbolje da trenira s prvom momčadi. Proteklih dana bio je s kadetima, ali o tome ćemo razgovarati. Sretan sam s njim, s njegovim ponašanjem do sada, onim što pokazuje. Trenirat će i danas s nama, a protiv Osijeka bi trebao biti na klupi. Vidjet ćemo kako će se utakmica razvijati, možda dobije minutažu - zaključio je Garcia.