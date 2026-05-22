NA KRAJU SEZONE

Garcia: Izgubio sam jako puno energije na stvari koje nemaju nikakve veze s nogometom...

Očekujem stvari koje se nisu dogodile ove sezone. Prvo što očekujem je to da se promijeni mentalitet. Trebamo biti momčad i to je to, rekao je Gonzalo Garcia nakon zadnje utakmice sezone

Hajduk je sezonu završio raspucan i efikasan. Na Poljudu je sa 6-3 ispratio Vukovar u drugu ligu, ali ta pobjeda neće donijeti puno sreće navijačima Hajduka. Splitski klub ostao je bez trofeja, kroz sezonu su se događale neke čudne stvari oko Marka Livaje i Gonzala Garcije i sada je vrijeme za novu sezonu. Nakon utakmice sve je komentirao trener Hajduka.

- Imali smo puno mladih igrača, pa smo bili malo nervozni. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, ali u nekim stvarima smo bili slabi, a to je normalno s obzirom na mladost. Svi su se borili i to je ono što me čini sretnim. Lijepo je ovako završiti sezonu. 68 bodova, ja mislim da je to dobro - započeo je Garcia.

Hajduk je ove sezone skupio više bodova nego u prošloj, ali je zaostatak za Dinamom ogroman.

- Mislim da smo bili dosljedni po pitanju bodova, osim zadnjeg kola. Nismo mogli pratiti Dinamo, ali bili smo daleko iznad Rijeke. U Kupu smo ispali na težak način, mislim da smo zaslužili proći. Nismo imali sreće u nekim trenucima, ali uvijek nas je bilo lijepo gledati. Puno igrača je bilo na terenu. Izgubio sam puno energije na stvari koje nikakve nemaju veze s nogometom. Zadovoljan sam, ali uvijek imaš osjećaj da možeš više - rekao je Garcia.

Garcia je upitan i kakav će Hajduk biti iduće sezone.

- U takvom smo trenutku da ne znamo što očekivati. Očekujem stvari koje se nisu dogodile ove sezone. Prvo što očekujem je to da se promijeni mentalitet. Trebamo biti momčad i to je to. Bila je teška sezona, imat ćemo pripreme i trebale bi početi oko 15.6. Imamo sportskog direktora koji ima jasne ideje i koji će donositi odluke. Sad je vrijeme da se ja odmorim i posvetim se obitelji, a da drugi donose odluke - rekao je pa zaključio:

- Imamo kvalitetu, ali očito je da nam nedostaje mnogo stvari. Nekad to uspijemo sakriti tako što imamo mnogo kontrole u utakmici. Nedostaje nam fizika, mentalitet i takve stvari koje su nepopularne. To je stvarnost.

