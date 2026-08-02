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Foto: Ivo ČagalJ/PIXSELL
VARAŽDIN - HAJDUK (18.30) PLUS+

Garcia je protiv Pafosa napravio 'salto mortale'. Ne smije takvu grešku ponoviti i u Varaždinu...

Piše Domagoj Vugrinović,

Hajduk u Varaždin stiže ranjen nakon europskog debakla, uz mogući bojkot Torcide i novo pojačanje Šotičeka. Garcia opet vuče čudne poteze, a prekidi bi mogli biti ključ

Hajduk novu HNL sezonu otvara na gostovanju kod Varaždina. Put baroknog grada "bili" idu nakon još jednog razočaravajućeg europskog nastupa. Iako su na Poljudu pobijedili Pafos 2-0, ta im prednost nije bila dovoljna pa su u Limassolu teško stradali s 4-0 i tako ispali. Gostovanja u Europi već su dulje vrijeme veliki problem za Hajduk, koji za pobjedu ne zna više od 2100 dana. Ipak, u HNL-u, gdje i na gostovanjima uvijek imaju brojnu podršku, ta je statistika puno bolja.

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