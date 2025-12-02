Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRIZA UOČI DERBIJA PLUS+

Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...
Split: Trener HNK Hajduk Gonzalo Garcia najavio utakmicu protiv Varaždina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduku u zadnje vrijeme ne ide, ali interesa za njegove igrače itekako ima. Inter Milan već na zimu želi ‘zakapariti’ mladog Branimira Mlačića

Tog 8. rujna 1974. Velež je pred 20.000 gledatelja na stadionu Pod Bijelim brijegom razbio Hajduk 5-0. Vaha Halilhodžić stavio je točku na "i" u 77. minuti doslovce se ušetavši u gol. Tomislav Ivić, tad trener "bilih", nakon poraza nije očajavao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025