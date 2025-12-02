Hajduku u zadnje vrijeme ne ide, ali interesa za njegove igrače itekako ima. Inter Milan već na zimu želi ‘zakapariti’ mladog Branimira Mlačića
Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...
Tog 8. rujna 1974. Velež je pred 20.000 gledatelja na stadionu Pod Bijelim brijegom razbio Hajduk 5-0. Vaha Halilhodžić stavio je točku na "i" u 77. minuti doslovce se ušetavši u gol. Tomislav Ivić, tad trener "bilih", nakon poraza nije očajavao.
