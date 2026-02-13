Garcia: Livaja je bio ljutit nakon zamjene, ali nije ni prvi. Vidjet ćemo hoće li igrati u Osijeku...

Hajduk je u rođendanskom tjednu u kojem se na razne načine obilježava 115. obljetnica osnutka kluba, ali zbog recentnih događanja je izostalo slavljeničko raspoloženje. Najavljeni odlazak sportskog direktora i reakcija Marka Livaje nakon što ga je trener Gonzalo Garcia zamijenio pred kraj utakmice sa Slaven Belupom gurnuli su slavlje u drugi plan, a ta je tema dočekala trenera Hajduka i na redovitoj press konferenciji uoči nedjeljnog derbija u Osijeku.

Jeste li obavili razgovor s Livajom zbog njegove neprimjerene reakcije nakon što ste ga zamijenili protiv Slaven Belupa?

- Najprije želim čestitati klubu i svim navijačima Hajduka, ne samo ovdje nego i u cijelom svijetu. To je velika, duga povijest, nekad su rezultati bolji, nekad slabiji, ali želim puno sreće svima... Što se tiče Livaje, neću pričati o tome ovdje. Bio je ljut, ali nije prvi koji se ljuti kad ga izvadim. To se događa u dosta slučajeva. Dva razloga mogu biti za ljutnju, zato što misli da je dobar i da nije bilo fer mijenjati ga, ili da je bio nezadovoljan svojom izvedbom. Bio je ljut, ali to za mene nije ništa posebno, važno je da igrač kojeg vadim nije neprofesionalan. Ljut da, ali ne neprofesionalan.

Hoće li Marko započeti utakmicu u Osijeku?

- Vidjet ćemo, radi dobro, kao i svi, bio je dobar tjedan, vidjet ćemo u nedjelju.

Kako će vam biti raditi bez Vučevića?

- Kad je puno buke u klubu, kao i u svakoj kompaniji onda je teško biti koncentriran. Uvijek je lakše kad si koncentriran na ono što radiš. Nastojim biti koncentrirana na svoj posao, koliko znam Vučević ostaje u klubu još neko vrijeme tako da nastavljamo dalje. Nadam se da će sve ostati mirno i stabilno.

U kakvom su stanju Šego i Almena?

- Almena je u procesu povratka, vidjet ćemo kad će moći zaigrati, Šego je radio cijeli tjedan i on je fit.

Je li Osijek nezasluženo na zadnjem mjestu i kakav je trener Željko Sopić?

- Nitko ih nije očekivao ovako nisko. Oni su se dosta pojačali u zimskom prijelaznom roku, uzeli su Teklića koji je iskusan, Karačića od nas... Tu su gdje jesu, teško će povezati par utakmice i dići se, ali dobro su igrali protiv Vukovara... Što se tiče Sopića, znam ga dobro, igrali smo par puta, za mene je odličan trener, može mijenjati 'mindset' igrača, radio je to u Gorici, u Rijeci... Ima kvalitete, dobro organizira obranu i napad, momčad mu je agresivna i ima 'personality'. Za mene je odličan trener.

Nekad problemi kakve ima Osijek zbliže momčad i dobro reagira?

- Kažu da imaju problema s financijama, a potpisali su dosta novih igrača... Ne znam, nije to moj posao. Znam da su se dobro ekipirali, organizirani su, pritisnut će nas, bit će teško jer oni imaju kvalitetu, ne pripadaju tamo gdje su sada, na dnu i mi moramo biti oprezni jer nas čeka teška utakmica.

Imaju najbolji teren u ligi?

- Teren je odličan, ali je putovanje daleko, da su na dva sata od Splita bilo bi idealno. Njihovi uvjeti su daleko najbolji u ligi.

Kakva je atmosfera na treningu?

- Neću reći da je sve što se priča laž, ima i istine i laži, ali bez obzira na sve ja sam zadovoljan atmosferom, momci rade dobro, žele napredovati, ne predaju se. Nekad moram podviknuti, to je život, nismo mi na partiju nego na treningu...

Koji je plan igre i hoćete li dati nove minute Roku Brajkoviću koji je odigrao dobro zadnje dvije utakmice?

- Nije uvijek isti plan, sličan je, ali ne isti, idemo s ambicijom da pobijedimo, da pritišćemo na različite načine. Uvijek smo fokusirani na različite okidače koji rezultiraju pritiskom. Želimo biti agresivniji, dominantniji, onaj tko stvara više prilika... Brajković radi dobro, ako nastavi ovako nastavit će igrati.

Što biste poželjeli za rođendan Hajduku, naslov, stadion ili kamp?

- Ljudi žele naslov prvaka, a to će biti moguće ako klub popravi infrastrukturu i nastavi biti stabilan. Volio bih imati bolje uvjete da mogu bolje raditi s igračima, da igramo na najboljem stadionu i na koncu da osvojimo naslov prvaka, ne jedan nego više, u kontinuitetu. Ali ja sam tu da napravim što bolji rezultat a naslov je najbolje što može biti. Bit će teško, zaostajemo u mnogim segmentima...

Branko Karačić vas je pohvalio kao najboljeg stranog trenera?

- Lijepo je čuti da te ljudi cijene, posebno ljudi iz nogometa koji znaju proces. Hvala mu...

Hoće li Hodak igrati?

- Igrao je dobro, u konkurenciji je sa Sigurom i mora biti strpljiv. Ovdje ljudi nemaju baš strpljenja, ali on nije takav, strpljiv je, čeka svoju priliku i radi, to je sjajna osobina za jednog mladog igrača.