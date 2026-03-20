Garcia: Livaja je rekao da nije igrao dva mjeseca zbog nečije greške? Znam što se dogodilo

Hajduk u 27. kolu HNL-a gostuje u Osijeku protiv Vukovara, a tim je povodom Gonzalo Garcia održao press konferenciju.

Livaja je rekao da imate drugačiji pogled na nogomet vas dvojica, je li on zbog toga bio često na klupi?

- Očekujem od igrača kad su na terenu da rade neke stvari, a ja donosim odluke tko će igrati po tome kako se ponašanju na treningu, što rade na terenu i kako se odnose prema suigračima. Ja želim igrati kako sam igrao sa Istrom, te kako smo igrali ovdje puno puta. Ofenzivno, želimo pritiskati i biti bolji. To je kako ja želim igrati. Mislim da smo to pokazali od početka. Ne pitam igrače individualno što oni žele - započeo je Garcia.

Livaja je također izjavio da je zbog nečije pogreške u klubu s terena izbivao dva mjeseca umjesto dva tjedna.

- Neću davati svoje mišljenje. Znam točno što se događalo svaki dan. Znam točno što se događalo u tom razdoblju. Sjećam se ta dva tjedna i neću vam to reći. Na početku nisam, ali kasnije sam počeo shvaćati što se događa. Neću reći što se dogodilo, ali znam. Znam što se događa sa svim igračima koji su ozlijeđeni.

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rokas Pukštas igra sjajnu sezonu, ali svejedno se nije našao na popisu američke reprezentacije.

- Pukštas je ovu sezonu puno napredovao i bio je jako važan za nas. Postaje bolji, mislim da je sve bliži reprezentaciji. No, trebamo uzeti u ozbir da Amerikanci imaju sjajne igrače, koji igraju u najboljim klubovima svijeta. Po mom mišljenju on ima kvalitete kojima može pomoći reprezentaciji i sigurno ga Pochettino, koji je sjajan trener, prati.

Garcia je otkrio kakvo je stanje s ozlijeđenim igračima.

- Diallo se vratio i putovat će s nama. Durdov je trenirao još i prošli tjedan, sve je bolje. Hodaka nema još barem dva tjedna. Almena je trenirao, ali ima novi manji problem, rupturu mišića. Nadam se da će biti spreman za Istru - rekao je pa pohvalio Vukovar.

- Vukovar je momčad koja je u dosta utakmica izgledala dobro. Imaju dobrih igrača koji zabijaju. U nekim trenucima nisu imali ni sreće. Borit će se. Znaju da imaju još deset utakmica i bodovi im trebaju. Ne očekujem ništa osim teške utakmice - zaključio je trener Hajduka.

Splićani su drugi u HNL-u s 50 bodova, a na vrhu je Dinamo s 10 bodova više.