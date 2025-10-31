Garcia: Livaja još ne trenira s nama. Vidjeli ste travnjak u Vinkovcima, Dinamo je izgubio

Hajduk je fenomenalnim nizom od četiri pobjede pobjegao Dinamu na plus tri i preuzeo prvo mjesto u HNL-u, ali idilu na Poljudu malo je poljuljala vinkovačka drama koju si nisu smjeli priuštiti.

Pokretanje videa... 01:54 Izvođenje penala na utakmici Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Splićani su u srijedu tek nakon jedanaesteraca izbacili drugoligaša Cibaliju i plasirali se u četvrtfinale, no to je sada arhivirano, Gonzalo Garcia i njegova družina razmišljaju samo o novom teškom gostovanju koje ih čeka u nedjelju od 16 sati u Koprivnici protiv Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a.

- Da je ovo posljednja utakmica lijepo bi bilo biti na vrhu, ali čeka nas još dosta posla. Realnost je da nas čeka još puno utakmica. Naš cilj je biti bolji iz tjedna u tjedan. Znamo da ćemo imati i lošijih trenutaka i tu će se vidjeti kakvi smo. Što će biti na kraju, vidjet ćemo - rekao je Gonzalo Garcia.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kakva je situacija s Livajom i koga još nema?

- Marko je u procesu oporavka. Nije još spreman, radi rehabilitaciju s trenerom u klubu. Vidjet ćemo kad će se vratiti. Što se tiče ostalih, Kalik ima problema sa stopalom. Nema Dialla i Skelina. Hodak je imao manjih problema, ali mislim da će biti fit za utakmicu.

Kakav je Slaven Belupo?

- Dobra momčad, dobar trener. Imaju dobre igrače na dosta pozicija, iskusnih i mladih. Baš su momčad, to ih čini jakima. Imaju puno igrača koji mogu zabiti.

Je li Krovinović bolji u posljednje vrijeme?

- Sretan sam s njim. Mislim da radi odličan posao. Vrlo je pozitivna osoba, uvijek je sretan, nastoji pomoći drugima. Naravno, tražimo od njega veći intenzitet i drukčiju ulogu. Dosta dobro obavlja svoje zadatke, dolazi do šesnaesterca...Vidim da uživa, daje sve od sebe na treninzima i to se vidi na utakmicama.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hoćete li navijati za Rijeku protiv Dinama?

- Gledat ću utakmicu i to je to. Moramo se fokusirati na sebe, a ne gledati druge. Napreduješ samo kada gledaš sebe. Nismo mi bolji jer je Dinamo izgubio prije nekoliko dana u Vinkovcima. Vidjeli ste kakav je bio teren, mi smo srećom dobro prošli u kup utakmici.

Koliko ste zadovoljni izvedbom momčadi protiv Cibalije?

- Zadovoljan sam. Mislim da smo igrali dobru utakmicu s obzirom na okolnosti. Kreirali smo dosta šansi, nismo zabili, a kako je utakmica odmicala kraju bilo je teže. Ali, bili smo organizirani, momci su bili fokusirani. Naravno, na onakvom terenu lako se dogodi pogreška i tranzicija protivnika. Nismo cijele vrijeme radili ono što smo htjeli zbog terena za kojeg ste vidjeli kakav je bio. U Koprivnici će to biti drukčije.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jeste li zadovoljni Silićem?

- Jesam, bio je dobar, siguran u ubačajima. Bio je 'boss' u šesnaestercu. Za mene je on talentiran i napreduje. Mlad je vratar, ima sreću što je sjajna atmosfera među vratarima.

U kojem segmentu igre vidite najviše prostora za napredak?

- U svemu. Mislim da smo dobri na lopti, ali možemo biti dominantniji. Kreiramo dosta. U obrani smo organizirani, pokušavamo biti agresivni. U dosta sitnih stvari možemo biti bolji, da igrači invidividualno rastu. Želim da imamo loptu, da dominiramo. Siguran sam da ćemo biti bolji.

Je li Pukštas zaslužio biti kapetan?

- Odličan je igrač, naporno radi. Dosta je napredovao u proteklih nekoliko mjeseci, a siguran sam da može još napredovati. Ima dobar 'mindset'. Kapetan je jedan. Kada vidim momčad. svi se žele boriti, pomoći jedan drugome. Pukštas je bio ponosan što je bio kapetan protiv Cibalije, ali i bez toga on radi isto za momčad. Ako si kapetan, ili ako nisi moraš pomoći momčadi.

Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kako ste 'probudili' Šegu i Pukštasa?

- Ne znan što je bilo prošle sezone, ali mogu reći da su oni odlični primjeri da se težak rad isplati. Kada su u lošijem trenutku oni treniraju još jače. Sretan sam što su u dobrom trenutku. Ako im se i dogodi lošiji period znam da će oni raditi kao i do sada. U početku nisu bili prvi izbor, ne propuštaju niti jedan dan u teretani.

Slaven Belupo nije pobijedio Hajduk već četiri godine u Koprivnici. Gdje vidite najveću opasnost?

- Motivirani su oni, kao i mi, to je normalno u sportu. Svi žele dočekati Hajduk, mi na to moramo biti spremni. Ali, kada pričamo o motivaciji, želim da mi budemo uvijek motiviraniji od našeg protivnika. Ako pobijedimo respekt, a ako izgubimo čestitat ćemo protivniku i naravno da nećemo biti sretni. Nestorovski je vrlo opasan, Jagušić je isto odličan igrač, Šuto zabija lakoćom u posljednje vrijeme. Imaju dosta igrača koji su opasni, Lepinjica... Ne bojim se nikoga, ali sam oprezan na više njihovih igrača.