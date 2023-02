Garcia: Ma, to nije bio penal! Pokušavam bit miran, ali često nam se to događa ove sezone

U prvoj utakmici 21. kola HNL-a Dinamo je na Maksimiru s 1-0 pobijedio Istru 1961. Jedini gol na utakmici zabio je Stefan Ristovski u 37. minuti nakon ubačaja Martina Baturine.

Puljani su nanizali dobre rezultate, poput pobjede od 3-0 protiv Hajduka, i uključili se u borbu za mjesta koja vode na europska natjecanja.

Foto: SofaScore

Ipak, Dinamo je na utakmici demonstrirao nadmoć. Istra je uputila pet udaraca, ali nijedan nije išao prema Dominiku Livakoviću, odnosno okviru gola.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nismo se htjeli prilagoditi Dinamu, željeli smo više imati loptu u svojim nogama. To smo pokušali, ali nismo bili dovoljno energični i disciplinirani. I da, Dinamo je igrao odličan presing. Imali smo previše tehničkih pogrešaka, nismo se prilagodili Dinamovoj agresiji - priznao je trener Gonzalo Garcia (39).

Ivan Bebek sudio je penal za Dinamo u 29. minuti. Josip Drmić je pucao s bijele točke i pogodio stativu, ali Istra je primila gol u 37. minuti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ma to nije penal. Može mi svatko pričati što god hoće, ali to nije penal. Jednostavno. To nam se već toliko puta dogodilo ove sezone, i kada VAR soba pozove glavnog suca da pogleda taj penal, on ga uvijek dosudi protiv nas. Pokušavam biti miran, ali to nam se jednostavno prečesto događa. Opet, Dinamo je promašio penal, tako da su bez toga bili bolji, zasluženo pobijedili - završio je Garcia.

Najčitaniji članci