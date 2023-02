Ante Čačić: Bih li kao sportski direktor doveo Garciju za trenera Dinama? Dečki, žurim...

Odigrali smo dobru utakmicu. Čestitam igračima na angažmanu tijekom cijele utakmice, odmah su stavili utakmicu pod kontrolu. Rezultat ne pokazuje pravo stanje na terenu, dominirali smo, bili agresivni. Nismo gostima dali da nam priprijete. Stvorili smo dosta prilika, na kraju svega 1-0, ali za nas su to značajna tri boda, kaže Ante Čačić.

Dinamo je konačno odradio jednu dobru utakmicu, pa s minimalnih 1-0 svladao Istru 1961. Trebala je to biti još uvjerljivija pobjeda "modrih", ali su nogometaši Ante Čačića promašili penal (Drmić), imali dva poništena gola (Špikić i Petković), imali čitav niz velikih promašaja (Ademi i Petković).

- Bitno je da se prilike stvaraju, da igrači ulaze u prilike, a doći će i realizacija. Važno je da smo tijekom utakmice bili goropadni svih 90 minuta, znali smo kako se treba ponašati, zadovoljstvo je potpuno. Nisam htio brojnim zamjenama prekidati ritam, svi su bili u dobrom tonusu, nije bilo potrebe za puno zamjena. Osim za povratak Petkovića kojem trebaju minute - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Baturina je opet bio odličan, važno nam je što radi u fazi obrane, da istrpi duele i ulazi u njih, njegov talent nije sporan i on će vrlo brzo biti okosnica naše momčadi. Ima još dječjih bolesti, ali na dobrom je putu i učinit ćemo sve da nastaviti put kavrhu. Još mora biti racionalniji, štedljiviji u igri, daleko od gola se brže riješavati lopte, a još je i malo zaigran.

Dario Špikić nema sreće s VAR-om, danas su mu poništeni gol i asistencija...

- Ili Istra ima sreće s VAR-om, Dinamu i Hajduku su protiv njih poništena četiri gola. Ma sretan sam, Istra je na dobrom nivou, igrom često dolaze u završnicu, imaju dobrih igrača. Ali danas smo sve napravili, nismo im dali da budu opasni, a sigurno smo trebali zabiti još koji gol.

Kako ste vi vidjeli onaj penal za Dinamo?

- Ne mogu komentirati sudačke odluke, sudac je bio u blizini. Činjenica je kako je išao gledati VAR, ostao pri svojoj odluci. I gol iz toga nije pao. Opet, nije isti intenzitet kad je igrač na zemlji ili u zraku, to je drugačije. Sudački eksperti će sigurno dati svoj sud, kvalitetno viđenje te situacije. A penal na koncu nije iskorišten. Drmić je dobro izveo penal, ali promašio je za koji centimetar.

Ante Čačić je i poslije formalnog dijela "pressice" ostao pričati s novinarima, tražio još koje pitanje viška, a onda ga je dočekalo pitanje o Istrinom trenero Gonzalu Garciji...

- Gonzalo Garcia mi se jako sviđa kao trener, to sam rekao već i u najavi utakmice. Gaji stil igre kakav i ja preferiram, njegov je dolazak sigurno i jako oplemenio hrvatski nogomet.

A biste li ga vi kao sportski direktor jednog dana doveli u Dinamo za trenera?

- Dečki idem, pozdrav - sa smiješkom je završio Ante Čačić.

Gonzalo Garcia je pak bio razočaran igrom svoje momčadi...

- Rezultat je zaslužen, Dinamo je bio bolja momčad, mi nismo pokazali ni blizu onoga što možemo. Ma nekako smo bili sramežljivi, nismo se snašli na agresivan Dinamo. Oni su bili puni energije, dok mi nismo bili dobri s loptom u nogama. Puno nam je toga nedostajalo za bolji rezultat ovdje, Dinamo je pokazao kvalitetu - kaže Gonzalo Garcia, pa nastavlja:

- Nismo se htjeli prilagoditi Dinamu, željeli smo više imati loptu u svojim nogama. To smo pokušali, ali nismo bili dovoljno energični i disciplinirani. I da, Dinamo je igrao odličan presing. Imali smo previše tehničkih pogrešaka, nismo se prilagodili Dinamovoj agresiji.

Istra je nakon dugo vremena ostala bez udarca u okvir gola...

- Kažem, puno nam toga nije polazilo za nogom, u toj završnici smo uvijek imali krivi pas, uvijek bi nešto pogrešno napravili. Ma u cijelosti ovo nije bila naša najbolja noć. Ajde, još smo tri četvrtine utakmice bili OK, kasnije smo totalno pali.

Bili ste prilično ljutiti kod onog dosuđenog penala za Dinamo?

- Ma to nije penal. Može mi svatko pričati što god hoće, ali to nije penal. Jednostavno. To nam se već toliko puta dogodilo ove sezone, i kada VAR soba pozove glavnog suca da pogleda taj penal, on ga uvijek dosudi protiv nas. Pokušavam biti miran, ali to nam se jednostavno prečesto događa. Opet, Dinamo je promašio penal, tako da su bez toga bili bolji, zasluženo pobijedili - završio je Garcia.

