NAKON PORAZA

Garcia: Meni nikad nisu sudili penal kao prvi za Rijeku. Oni su mogli raditi što god su htjeli...

Piše Jakov Drobnjak,
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Drugi penal je došao nakon faula na Brajkoviću, koji nije mogao udariti loptu glavom jer se protivnik bio ispod njega. Ne znam što je trebalo da bude gurali su ga, hvatali, držali za vrat, rekao je Gonzalo Garcia

Čudo na Rujevici. To je najbolji opis ovog četvrtfinala Kupa. Rijeka je pobijedila Hajduk 3-2 i došla do polufinala u nevjerojatnoj utakmici. Gubila je u 94. minuti i bila na rubu ispadanja. Potpuni šok za Hajduk koji je imao sve u svojim rukama, ali je prosuo vodstvo i ispao. Gonzalo Garcia nije bio toliko bijesan na igrače, ali je zato opleo po sucu Kolariću. Govorio je za MAXSport.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Mislim da su danas malo prevarili. Osjećao sam se kao da su mogli raditi što god su htjeli. Gol je došao iz nekog faula, Brajković skače, on mu se postavlja ispod. Glupi penal nakon toga. Nikad neću više pričati o sucima, objasne sve i onda rade sve po svome i sve različito. Oni su agresivni, volim agresivene momčadi, ali ne možeš grabiti igrače i raditi što god žele. Imali su duge lopte i bilo je teško. Mogli smo pobijediti, imali dosta prilika, ali nije išlo - rekao je pa dodao:

-  Ovo što se danas dogodilo na terenu je loše. Inače ne govorim o takvim stvarima, ali ovo je bilo jako loše. Ne sjećam se kad su meni dosudili penal kao što je bio prvi za Rijeku, a ovdje sam puno godina. Drugi penal je došao nakon faula na Brajkoviću, koji nije mogao udariti loptu glavom jer se protivnik bio ispod njega. Ne znam što je trebalo da bude gurali su ga, hvatali, držali za vrat. Ne mislim da je ovo bilo namjerno, ali je bilo loše.

Komentirao je situaciju oko Marešića.

- Ne mogu pričati o tome, sudac nije kriv za to, mi to trebamo znati. Nevjerojatno je da mi izađemo na zagrijavanje, a onda mi kažu da igrač ne može igrati. Zadovoljan sam sa Skelinom, ali pripremili smo utakmicu na jedan način, a onda čujem da mi jedan igrač ne može igrati.

