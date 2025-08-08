Garcia: Morali smo zabiti još koji gol. Livaja nesretan? Pitajte njega, ali mislim da nije tako

Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige pobijedio Dinamo City na Poljudu s 2-1. Gosti su bolje otvorili susret i poveli golom Dejvija Bregua u 37. minuti. Bruno Durdov izjednačio je rezultat u 49. minuti nakon sjajnog prodora Filipa Krovinovića, a Abdoulie Sanyang Bamba osigurao je pobjedu Hajduku u 63. minuti.

Gonzalo García imao je razloga za zadovoljstvo, iako je prednost uoči uzvratne utakmice mogla biti i osjetnija. Ipak, Hajduk je igrao tečnije, stvarao prilike, a jedino na što se Španjolac može požaliti jest realizacija, koja nije bila na razini.

Jeste li zadovoljni rezultatom 2:1 i jeste li se povukli čuvati rezultat umjesto da ste napali i zabili treći gol?

- Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali, ali ne i rezultatom. Morali smo zabiti još koji gol. Nismo stali, željeli smo i treći pogodak… Možda smo bili malo umorni jer smo odigrali dosta utakmica u kojima smo morali davati sve od sebe - rekao je García.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li Livaja nezadovoljan svojom ulogom u kojoj mora ulaziti u vezni red?

- Ne, mislim da je sretan. Daje sve od sebe, radi za momčad. Stvorio je nekoliko prilika. Ne znam zašto imate taj dojam. Dobro radi, dobro trenira… Pitajte njega je li sretan ili nije, ali ja mislim da jest.

Jeste li zadovoljni kako je momčad reagirala?

- Ponosan sam. Sretni smo jer se naš trud isplatio. Stvorili smo još tri–četiri prilike. Primili smo gol, što nas je šokiralo. Odigrali smo dvije europske utakmice na Poljudu i primili dva gola ni iz čega. Nismo baš pritiskali kako smo trebali, ali protivnici nam nisu stvarali ozbiljne prilike.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Lani su nedostajali golovi i asistencije s krila, a danas su Durdov i Bamba s krila kreirali preokret?

- Želimo da naša krila napadaju, da budu hrabra, a ne da se stalno vraćaju. Ako dobro stojimo na lopti i ako kvalitetno pritiskamo, ne moraju se često vraćati. Dosta prilika dolazi i od Kalika, Livaje... Ne zanima me tko zabija – važna je samo pobjeda.

'Imamo prednost, ali ne veliku'

Dali ste Rebiću priliku na lijevom krilu, a Bamba je također igrao dobro na toj strani. Kako ćete ih uklopiti?

- Vidjet ćemo. Bamba je odlično startao i dao je fantastičan pas. Može igrati i lijevo i desno. S Antom smo vertikalniji… Ne poznajem Antu dovoljno dobro, ali znam da je ranije igrao i desno i lijevo. Vidjet ćemo gdje će se najbolje osjećati.

Kako očekujete da će Dinamo igrati u uzvratu?

- Neće nas čekati. Igrat će, tražit će igru. Moramo se prilagoditi njihovu stilu. Osjetio sam da mi njima stvaramo probleme i zato se utakmica razvijala u tom smjeru, a ne zato što su se oni povukli. Gledao sam njihove ranije utakmice – žele igrati i tražit će pobjedu.

Kakvi su izgledi za prolazak dalje?

- Ne znam što bih rekao. Imamo gol prednosti, nije to mnogo, ali ipak jest prednost. Ne mogu to izraziti u postotcima, ali mi ćemo otići dolje pokušati pobijediti. Oni su dobri, dobro igraju, dobro su izlazili iz našeg presinga. Ali ako mi odradimo dobar posao, i mi imamo svoje šanse - zaključio je trener "bijelih".