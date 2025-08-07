Trener Dinama Cityja poručio: 'Iskreno, mogli smo proći i gore'

Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige pobijedio Dinamo City na Poljudu s 2-1. Gosti su bolje otvorili susret i poveli golom Dejvija Bregua u 37. minuti. Bruno Durdov je u 49. minuti izjednačio rezultat nakon sjajnog prodora Filipa Krovinovića, a Abdoulie Sanyang Bamba je u 63. minuti osigurao pobjedu Hajduku.

Trener gostiju Ilir Daja nije bio zadovoljan, iako je Hajduk taj koji može žaliti za propuštenim prilikama.

Vjerujete li u prolaz nakon minimalnog poraza u prvoj utakmici?

- Bilo je lijepo igrati pred 33.000 gledatelja. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo dosta dobrih trenutaka i prilika te smo odigrali relativno dobar prvi dio susreta. Početkom drugog poluvremena nekoliko smo puta nepotrebno predali loptu igračima Hajduka. Izgubiti s jednim golom razlike od kluba kakav je Hajduk nije loš rezultat. Pokušat ćemo to nadoknaditi kod kuće, pred našim navijačima.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Je li problem vaše momčadi u pogreškama?

- Kad gradimo igru iz zadnje linije, dogode se pogreške. Naš kapetan ima iskustva, ali morao je odigrati bolje. Primili smo lagane golove zbog vlastitih pogrešaka - rekao je trener gostiju.

Kakvi su izgledi u uzvratu, 50:50 ili Hajduk ima više izgleda?

- Mislimo da je 60-40 za Hajduk, ali u nogometu ništa nije sigurno. Pokušat ćemo proći dalje na našem terenu, ali moramo biti oprezni jer bi jedan gol Hajduka mogao odlučiti pitanje pobjednika.

Kako vam se čini atmosfera na stadionu i što možemo očekivati u uzvratu?

- Atmosfera na stadionu bila je fantastična, na kraju krajeva nogomet se igra zbog navijača. Imat ćemo dosta navijača jer se uzvrat igra na većem stadionu nego inače i to nas raduje.

Može li se reći da ste sretni jer ste izgubili samo s jednim golom razlike?

- Realno, mogli smo primiti još barem jedan gol. No, ovo je naše prvo iskustvo u Europi nakon dugo godina. Mnogi naši igrači prvi put igraju europsku utakmicu. Napravili smo dosta pogrešaka - zaključio je Daja.