Garcia: Moramo biti bez panike, a zbog ovoga znamo primiti gol

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju u Gorici u sklopu trećeg kola Hrvatske nogometne lige. Splitska momčad nada se prvoj pobjedi u prvenstvu nakon razočaravajućih rezultata protiv Varaždina (1-2) i Istre 1961 (2-2). "Bijeli" tako odlaze na gostovanje s mršavim bodom i kao sedmoplasirana momčad na tablici.

- Uvijek je teško igrati ritam četvrtak-nedjelja, ali dobro je. Mislim da su dečki dobro, posebno kad ostvariš dobar rezultat, onda si mentalno dobro. Fizički se oporavljamo danas, sutra imamo još jedan dan za oporavak i počet ćemo razmišljati o Gorici. Mentalno smo dobro. Mi smo mlada momčad i moraju se svaka tri dana fokusirati, uz veliki stres koji donosi utakmica. Mislim da to polako razvijamo sve bolje i bolje - rekao je Garcia na konferenciji za javnost.

Naglasio je važnost rotiranja igrača.

- To je važno. Pokušavamo rotirati kada možemo. Nije moguće rotirati svaki put jer moraš se natjecati i biti konkurentan u svakoj utakmici, nije stvar samo u rotaciji radi rotacije. Znamo da je igračima teško kada se nakupljaju minute iz tjedna u tjedan. Sada su se neki igrači, poput Nike (Sigura, op. a.), vratili i to nam daje još jednu mogućnost. Važno je rotirati, svi moraju biti spremni, ali najvažnije je da budu mentalno spremni za utakmicu.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je odigrao fantastičan dvomeč u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. S devet golova napunio je mrežu Žalgirisa, ali takve Splićane ne gledamo i u HNL-u...

- Uvijek želim vidjeti istu momčad. Mi smo uvijek napadačka momčad. Pokušavamo biti agresivni kada nemamo loptu. Promijenili smo puno igrača od prošle sezone, pa je ovo gotovo novi početak. Moramo prilagoditi taj dio igre, biti agresivniji u presingu, da svi točno razumiju što trebaju raditi, jer je to nešto što inače radimo prilično dobro - naglašava Garcia i dodaje...

- U napadu želimo biti ofenzivni, organizirani i znati kako želimo napadati. Trenutačno to ne radimo savršeno. Previše idemo na individualna rješenja, a to stvara tranzicije i situacije koje ne želimo vidjeti. Vjerojatno zato ponekad i primamo golove. Želim momčad koja traži protivnički gol, koja čuva loptu i pronalazi pravi trenutak. Nekad se protivnik brani nisko i nije lako. Moramo biti strpljivi i pronaći pravi trenutak, inače stvaramo kaotične utakmice.

Split: Trening Hajduka uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Smatra da je njegova momčad imala utakmicu pod kontrolom protiv Istre, ali rezultat joj je svejedno kliznuo iz ruku.

- Moramo nastaviti. Trebaju nam energija i hrabrost. Protiv Istre smo, primjerice, imali utakmicu pod kontrolom. Kada ste gledali prvo poluvrijeme, posebno, niste očekivali da nećemo pobijediti. Istina je da smo u drugom dijelu bili malo neorganiziraniji u nekim situacijama, ali mislim da je utakmica i dalje bila pod kontrolom - govori trener Hajduka i nastavlja...

- Moramo biti hrabri, nastaviti pritiskati visoko, ići naprijed i ne spuštati se. Kada se povučeš, daješ priliku da se dogode nepredviđene stvari. Moramo se riješiti panike koju imamo u sebi, jer u protivnom je nemoguće napredovati. Kad je prisutna sva ta energija i panika, događaju se pogreške.

Prema Gorici ima puno poštovanja.

- Teško je reći. Gorica je momčad koja s Marijom može igrati u različitim strukturama. Mogu pritiskati visoko, a mogu se i organizirano braniti nisko. Teško je predvidjeti što će napraviti jer imaju različita lica.Uvijek je tamo teško. Jednom smo ondje odigrali odličnu utakmicu, a drugi put, mislim, nismo odigrali loše. Imali smo dovoljno prilika, posebno u drugom poluvremenu, da ostvarimo bolji rezultat. Ali u prvom poluvremenu nismo bili dovoljno oštri, oni su nas kaznili, nismo uspjeli vratiti rezultat i ondje smo posljednji put izgubili.

Split: Konferencija za medije HNK Hajduk uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zaključio je...

- Bit će to teška utakmica. Ako ne dođemo s pravom energijom, stavom, pristupom i agresivnošću, i s loptom i bez nje, čeka nas sigurno teška večer.