Garcia: Moramo se ispričati Uefi i Ajaxu. A što taj igrač Hajduka može napraviti, ne može nitko!

Trener Hajduka Gonzalo Garcia s puno je emocija govorio nakon jedne od najvećih pobjeda karijere, Hajdukova rušenja Ajaxa 2-1 u prvom kolu Konferencijske lige na rasprodanom Poljudu.

Kako se osjećate nakon utakmice, što ste rekli igračima?

- Nakon toliko dugo bez Europe tako su dobro odigrali, pritiskali, igrali protiv Ajaxa, protiv jako velikog kluba, možeš samo biti ponosan. Dobar je trenutak, nismo se predavali, dodavali smo, radili - rekao je Garcia na konferenciji za medije.

Slaven Bilić je kazao da je iznenađen koliko ste dobro odigrali.

- Igrači žele raditi, rasti, žele biti agresivni. Bili smo spremni da svi budemo agresivni i jaki, fizički dobri... Svi su radili, nisu nas oni podcijenili.

Što vas čini ponosnim?

- Da uživaju i daju sve od sebe, ovo je bila posebna utakmica i odigrali su je inteligentno. Nije u pitanju energija, nego puno drugih stvari. Mi smo kontrolirali veći dio utakmice, nisu nam stvorili puno šansi, bili smo pametni da nastavimo nakon primljenog gola... Osjećam da odrastamo...

Hadžikadunić je startao za promjenu.

- Ne samo zbog visine napadača Ajaxa, on je odradio odličan posao s Marešićem, ne samo radi toga, nego i radi drugih stvari...

Igrači rastu iz utakmice u utakmicu?

- Rastemo, sve smo bolji, kad vidim kako uživaju i rade... Biti konstantan svaki tjedan će biti teško, zahtjevno, ali imamo sjajnu grupu igrača i kad budemo imali loše trenutke nikome nećemo pokloniti ništa.

Što vam ova pobjeda znači osobno?

- Dosta mi znači, ne samo meni nego i klubu, to me čini sretnim, uživamo svi skupa, to znači više nego pobjeda. Svi smo mi jedna obitelj. Došao sam ostvariti cilj da se plasiramo u Europu i sada smo tu, svi se razvijamo skupa.

Sad će vas svi suparnici više respektirati?

- U Europi je svaka utakmica teška, možda će nas više respektirati, možda će biti ekstra motivirani protiv nas. Vidjet ćemo... Moji igrači su samouvjereni, nikad nisam sumnjao u njih, istina je da igramo dobro, učimo da moramo nastaviti, a ne stati raditi neke stvari koje smo radili... Kad vidiš kako Šego, Šotiček, Bamba i Dalisson rade pritisak i pomažu obrani, kad vidiš da svi rade skupa, da imaju kemiju kao prava momčad... Nogomet je takav, nekad si dobar, nekad lošiji, ali kad svi rade skupa, onda je velika prilika da će sve završiti dobro.

Bamba je bio odličan.

- Ono što on može napraviti, ne može nitko, on je poseban igrač, poseban momak. Nadam se da neće poletjeti da ga moramo spuštati, ali neće koliko ga zna. Pomagao je Acapandieu, Šegi, sretan sam zbog njega...

Koliko će prekid utakmice naštetiti klubu?

- Atmosfera je bila sjajna, kao protiv Dinama, fantastičan je osjećaj. Ali na koncu se moramo ispričati Ajaxu i Uefi, to je to - zaključio je Urugvajac.