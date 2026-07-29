Garcia: Nemamo puno zamjena za Brajkovića, ali dobro ćemo odraditi posao. Bitan je apetit

Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na svom Poljudu pobijedio ciparski Pafos 2-0. Jako su dobro odigrali "bili" i zasluženo na Cipar ponijeli prednost. Na treningu se ozlijedio Roko Brajković te ga sigurno neće biti u uzvratu. Utakmicu na Cipru najavili su Gonzalo Garcia i stoper Alec van Hoorenbeeck.

Što očekujete od Hajduka i Pafosa?

- Bit će energična utakmica, gostujuće utakmice su jako teške, vidjeli smo i protiv Žiline. Bit će slično, navaljivat će, naš sistem ostaje isti, moramo gledati sebe. Atmosfera i Brajković? Atmosfera nakon utakmice je bila super, pogodila nas je ozljeda Roka, teško je nama, ali i njemu. Sutra moramo jače i za njega. Nadamo se da ćemo se kvalificirati, pogotovo zbog njega - rekao je stoper.

Kako ste igrali do sada?

Adaptacija ide dobro, jako sam sretan kako mi ide. Ako se rezultati dobri i ja sam dobro. Trener je jasan u svojim principima i odmah mi je lakše, jer znam što trebam raditi - objasnio je stoper.

Treneru, što očekujete od Hajduka i protivnika?

- Navaljivat će i pokušati doći do gola. Znamo što treba raditi, oni će biti agresivni, možda stajati više. Mi ćemo igrati našu igru, pokušat ćemo imati kontrolu, zabiti gol i proći dalje.

Kako ste se pripremali, nema Roka?

- Dobra je kemija među igračima, kada se dogodi ozljeda za koju nisi spreman, to te šokira. Dosta je napredovao, bio je sjajan i to i fizički i mentalno. Naljutilo me to što netko tko se toliko trudi, da mu se to dogodi. Dečki su obavezani da Roku donesu dobar rezultat jer to on i sam želi.

Još malo o Pafosu?

- Jako puno dobrih igrača. Ni iz čega mogu kreirati. Moramo biti prava momčad, dobro organizirani, biti niže. Imaju igrače koji mogu napraviti razliku. Mogu nam nauditi, ali ako se pripremimo sve će biti u redu i vidjet ćemo sličnu utakmicu.

Tko umjesto Roka na desno krilo?

- Neću vam to reći. Nemamo puno igrača na toj poziciji, gradimo momčad, ali imamo odlične igrače koji će bez problema to pokriti. Bit će im novo, ali tko god bude tamo napravit će dobar posao. Ako nije Roko, netko drugi će napraviti dobar posao.

Sigur se vratio?

- Sretan sam što se vratio, dva dana je tu. Još ne znam hoće li igrati. Lijepo ga je vidjeti, imao je dobre minute na SP-u i drago mi je što se vratio. Fizički nije u najboljoj formi, ali mentalno je. Ako će nam trebati, igrat će.

Igrači koji su došli, a još nisu igrali?

- Šutalo je jako mlad, nije debitirao za Dinamo, ali sretan sam kako se adaptirao. Isto tako s Bruttijem. Vidjet ćemo kako dalje. Moraju nastaviti igrati, njihova budućnost ovisi o nastavku sezone. Jako sam zadovoljan s njima i oni su tu za budućnost.

Mlada ste momčad?

- Ne mogu pripremiti momčad da bude starija nego što jest, ali ih mogu pripremiti za plan koji nam najviše odgovara. Imamo mladu momčad, ali i igrače s iskustvom, poput Van Hoorenbeecka koji ima iskustva iz Nizozemske. Sviđa mi se momčad, naporno rade i pobjeđuju. Iskustvo je bitno, ali i apetit momčadi.