Garcia nikad iskrenije o odnosu s Livajom: Prijatelji smo, a on je sretniji. Normalno je da ne igra

Trener Hajduka Gonzalo Garcia sjeo je pred medije i odgovarao na pitanje novinara uoči prvog kola HNL-a. Splićani u nedjelju gostuju kod Varaždina; oba kluba su izgubila u četvrtak u Europi i tražit će iskupljenje u nacionalnom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Garcia nakon debakla: Primili smo gol na nemogući način. Bili smo do 91. minute u igri... | Video: 24sata/pixsell

Vaše razmišljanje i vid utakmice s Pafosom? Bilo je i priča da vas treba smijeniti.

- Ne znam o čemu se govorilo nakon pobjede, a ne znam ni nakon što smo izgubili. Nismo odigrali dobru utakmicu. Nismo napravili što smo trebali kako bismo pobijedili takvu momčad. Moramo biti na najboljoj razini da bismo pobijedili, a nismo bili, iako smo do 91. minute bili blizu prolaska. To se događa. Čak i nakon 2-0 imali smo priliku za 2-1 i prolazak. Da smo zabili, svi bi bili sretni. Međutim, sada svi misle da je katastrofa jer smo ispali nakon produžetaka.

Je li vrijeme da sjednete s Markom Livajom i riješite problem? Možemo li ga očekivati u prvom sastavu protiv Varaždina?

- Naš odnos je dobar. Ljudi misle da smo Livaja i ja prijatelji ako on igra i da nismo prijatelji ako on ne igra. To nije točno, mi jesmo prijatelji. Kad razgovaramo, sve je u redu. No, ja sam trener i moram donositi odluke. Kod kuće smo protiv Pafosa igrali u ritmu koji je Marku teško pratiti na dulje vrijeme.

- U gostima kod Pafosa igrao je ukupno 60 minuta. Dakle, igrao je puno i bio je jako dobar. Može puno značiti u završnici utakmica. Razumijem da postoje mišljenja o Livaji, ali i ja imam mišljenje. Marko je je jako bitan igrač. Moramo ga pametno koristiti, nekad će igrati u prvih 11, nekad ne.

Foto: Zvonimir Barisin

- Moramo normalizirati situaciju. Ako će ljudi misliti da ne igra jer sam ja ljutit... Ljudi neće misliti da sam ljutit na Marešića ako on sutra neće igrati. Marko dobro radi i trenira. Kad ekstremno gledamo na sve, nemoguće je raditi. Jebi ga, što mogu napraviti? Šego je sjajno igrao, Marko je sjajno igrao. To je nogomet.

- Marko je sretniji nego prije. Naravno, želi uvijek igrati pa je razočaran. Ali jako je inteligentan, zna što može dati momčadi u kojoj situaciji. Ako ovo normaliziramo, bit ćemo zdrav klub. Ako ne, kopat ćemo vlastiti grob.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako vam se čini razvoj Hodaka?

-Prošle sezone bio sam jako sretan. Sada mi se čini da su njegova očekivanja velika, ali napredak mu je stao. Prošle sezone imao je defenzivne probleme. Ne smije biti razočaran što ne igra, već mora raditi. Možete o meni reći što želite, ali vidite da oni koji rade, dobiju priliku. Nisam ljut na njega. Moramo biti realni i naporno raditi. Ako igraču ne dajem ono što sam dao prije, mora postojati razlog.

Kako komentirate ekipu Varaždina?

Varaždin je sličan kao prošle sezone. Imaju čvrste temelje i dobar plan. Zadržali su većinu igrača, uz dodatak par novih. Rade jako dobro i u miru razvijaju igrače. Dobro su igrali u Europi, koja je drugačija od domaćeg prvenstva. Sitnice te ubijaju u velikim utakmicama.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ima li ozlijeđenih igrača?

Vidjet ćemo na treningu.

Je li pravo lice Hajduka ono s domaćih ili gostujućih utakmica?

- Miks je realnost. Kad naporno radimo, pokazujemo dobro lice. Kad ne izvršavamo sitnice, vide se slabosti. Nismo ekipa protiv Pafosa. Ponekad neke momčadi ne moraju igrati jako dobro da bi pobijedile - daju loptu na krilo i zabiju ni iz čega. Realnost je i jedno i drugo.

- Kad sve dobro radimo s loptom, kad smo agresivni i napadamo prave zone, dobri smo. Kad to ne radimo, patimo. Ponekad se to dogodi u Europi, ponekad u Varaždinu. Radimo i pozitivni smo. Raspoloženje među igračima je dobro, mlada smo ekipa. U procesu smo. S puno stvari kasnimo, znali smo to, ponekad to zaboravimo.

Je li Del Moral spreman za više od 20 minuta?

- Zadovoljan sam njime, bio je dobar u posljednjih 20-ak minuta protiv Pafosa. Isto vrijedi za Marka ili Sigura, koji nije imao puno treninga. Del Moral je samopouzdan, dobro je igrao protiv Pafosa, bio je agresivan. Spreman je za sve veću minutažu. Treba biti oprezan s igračima koji su bili ozlijeđeni.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jeste li gledali utakmicu Žalgirisa, koji je u prošloj utakmici pobijedio impresivnih 7:2?

- Još ne razmišljam o Žalgirisu. Moramo dobro krenuti u prvenstvu. Žalgiris je zabio sedam golova u jednoj europskoj utakmici i to nešto znači, pogotovo što su zabili Dinamo Tbilisiju.

Dinamo je pobijedio Slaven Belupo i kao da su ga proglasili prvakom.

- Što možemo napraviti? Ništa. Dobri su, imaju samopouzdanja. Teško se boriti s njima, pogledajte njihov kadar. Pokušavamo promijeniti stvari koje prošle sezone nismo mogli. Postoje ljudi koji su sretni kada pobijedimo, a neki su još sretniji kad izgubimo.

Hajduku nedostaje kadar za konkretnije rezultate?

- Neki igrači su otišli jer su bili preskupi. U potpuno smo drugačijoj situaciji nego Dinamo. Moramo najbolje raditi s onim što imamo. U procesu smo, neke stvari mogu kontrolirati, neke ne mogu. Naravno da trebamo još igrača. To je realnost. Radimo na tome i bit ćemo dobri.

Hoće li Šotiček biti spreman za nedjelju?

- Spreman je. Jučer je individualno trenirao, danas će prvi put s ostatkom momčadi. Ide u Varaždin i mogao bi dobiti minutažu. Trenirao je sa svojim klubom, ali nije igrao utakmice.