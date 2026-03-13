Garcia: Nikad mi nisu rekli da moram biti prvak! Livaja? Mora uživati svaki dan i biti bolji...

Remi u Varaždinu, ispadanje iz Kupa od Rijeke, poraz od Dinama koji praktično znači ispadanje iz utrke za naslov prvaka... Nije ovo dobar trenutak za Gonzala Garciju i njegovu momčad, ali u prethodna dva ogleda upravo su se pobjedama protiv Lokomotive vraćali nakon serije loših rezultata. Trener Hajduka se nada da će uspjeti i ovoga puta...

Jeste li pričali s predsjednikom o vašem statusu i jeste li upoznati s tim da bi novi sportski direktor trebao biti Nijemac, pitao je novinar

- Fokusirani smo samo na svaku sljedeću utakmicu. Nismo pričali o tome i nikad mi nije rečeno da moram biti prvak, moj cilj je raditi svoj posao najbolje što znam. Sportski direktor? Neka bude dobar, organiziran, da imamo dobar odnos s trenerom, i neka ima plan i ideju kako ići naprijed, u protivnom to neće biti dobro.

Kako izvući momčad iz krize i najvažnije, računate li na Livaju ili i dalje ostaje po strani?

- Igrali smo sa šest igrača iz Akademije, oni su sigurno motivirani i davali sve od sebe, kao i ostali. Deset bodova smo iza Dinama, nikad nisam razmišljao na način da moramo biti prvaci. Došao sam ovdje kreirati ideju kako igrati na moderan način, uigrati momčad, da igramo kao veliki klub i razvijamo mlade igrače. Da igramo moderno, i da to jednoga dana pokazujemo u Europi, a da usput osvojimo što više bodova. Livaja je dio momčadi, vjerujemo u njega, ali način na koji smo morali i željeli igrati protiv Rijeke i Dinama, je da moramo unijeti dosta energije i trke, neki su drugi igrači imali potrebne karakteristike i zato je bio na klupi. On mora raditi, mora biti tu, uživati svaki dan i biti motiviran, biti bolji...

Ima li ozlijeđenih?

- Isto kao i prošli put, plus Hodak koji je ozlijedio zadnju ložu i čeka ga pauza od tri, četiri tjedna. Sigur se vraća, on nam puno znači, daje nam dodatne opcije, nedostajao nam je puno, kao i Almena. Dobro je da se vratio, on nam daje dodatne opcije i energiju.

Trener Jelavić kaže da dolaze po pobjedu.

- Liga je izjednačena, svi mogu pobijediti svakoga. Mi moramo dati maksimum, razumijem njegovu izjavu, i mi svaki put idemo na pobjedu. Lokomotiva igra dobar nogomet, ako mi ne budemo radili naporno i igrali kao momčad oni imaju priliku. Ali i moja momčad radi jako dobro, teško je nakon ispadanja iz Kupa, protiv Dinama je malo manje bilo razočaranje, dobra je stvar da su igrači realni, da nastavljaju raditi i očekujem da imaju dobar pristup. Lokomotiva je momčad koja igra dobar nogomet, imaju dobrih momenata i vrlo su opasni. Moramo biti mirni na lopti, ne gubiti posjed...

Jeste li pričali s Pajazitijem i Sigurom koji propuštaju šest utakmica zbog crvenih kartona zarađenih na nepotreban način?

- Ovdje je sve veliko, sve je važno, negdje je važnost na razini tri, ovdje je sve na deset... To je tako, igrači su svjesni da moraju biti pametniji, ali i to je dio procesa. Mladi su. Niko je napredovao jako puno, napravio je odličnih stvari i dobio crveni karton kad je bio u najboljem momentu. Pajaziti je mlad, tek je stigao na Poljud, s iskustvom bi bio mirniji, gurnuo bi osjećaje po strani. Moraju naći balans, to je jedna od stvari koja treba svima, da igrači ne budu pod tolikim pritiskom. Nadam se da su naučili nešto iz ovih situacija.

Čuli ste vijesti o o Kampu i stadionu, što vam se čini?

- Očito je da trebamo dodatne terene, dosta smo imali problema jer nismo mogli koristiti teren. To je osnova ako klub želi rasti, i to je po meni dobra vijest za klub, da imamo najbolje uvjete za rad. Na taj način i igrači mogu bolje napredovati, ovo je moderan i profesionalan sport, ne igra se više na asfaltu...



Hoćete li vi kao trener Hajduka dočekati novi stadion?

- Rekli su da će biti izgrađen 2032. godine... Sve zavisi...

Je li Hodak zadnji vezni a ne desni bočni?

- U ovom trenutku je bek, ali može igrati i u sredini. Nekad je dobar na lopti, ali nekad ne vidi odakle mu dolazi pritisak, što je važno za igrača u sredini terena. On može učiti i napredovati, ali to je proces.

Bojite li se da vas Rijeka ne dostigne?

- Treneri se uvijek boje, život se promijeni u sekundi, i ništa nije lako. Po toj logici bi se i Dinamo morao plašiti nas... Rijeka je jaka, zrela, rastu, osvojili su prvenstvo i Kup, dobro igraju u Europi, nešto što mi nemamo i sigurno da su opasni. Ali mi smo fokusirani na nas, nismo ni mi slučajno devet bodova ispred njih..