Garcia: Nismo favoriti za naslov prvaka. Ne pucamo dovoljno? To je do karakteristika igrača

Debakl na Rujevici, remi s Varaždinom i dva prosuta boda duboko u završnici derbija u Maksimiru rezultat su tri zadnja prvenstvena ogleda Hajduka. Momčadi Gonzala Garcije opet se ponovila crna rupa, i to u istim utakmicama kao i u prvoj četvrtini prvenstva, kada su remizirali s Rijekom te izgubili u Varaždinu i od Dinama na Poljudu. Crni niz prekinuli su u prvom dijelu pobjedom nad Lokomotivom na Poljudu, sada ih Lokomotiva čeka na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Roko Ćosić zadužen je za očuvanje poljudskog travnjaka | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

- Lokomotiva nije najbolja momčad da se vadiš, ali raspored je takav. Kad već spominjemo te utakmice smatram da smo i tada morali biti bolji. Recimo, prvu utakmicu s Dinamom koju smo izgubili igrali smo bolje nego ovu koja je završila remijem. Dosta toga utječe na ishod utakmice, ali ja ne gledam na ovu utakmicu kao iskupljenje, nego kao vrlo zahtjevnu - započeo je Garcia.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kakva je situacija s Markom Livajom, hoće li igrati i hoće li biti promjena u momčadi?

- Nikad ne govorim o postavi, možda će biti promjena, vidjet ćemo sutra tko će igrati, kao i uvijek. Tako i Marko...

Tri utakmice - dva boda od mogućih devet. Je li vrijeme da Bamba, Guillamon krenu od početka?

- Moguće je i to. Istina, ako gledate tri utakmice težak poraz u Rijeci, Varaždin smo morali pobijediti, protiv Dinama izgubili dva boda u zadnjim sekundama. Mislim da je Rijeka bila loša, ali druge dvije utakmice su bile bolje, natjecali smo se i mogli smo uzeti bodove. Moglo je biti pet – šest, rezultat ne bi smio mijenjati tvoju ideju, inače nemaš ideju.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se događa s Durdovom i Karačićem?

- Za mene u slučaju Durdova treninra, radi, napreduje, ima sjajan mentalitet, pričali smo dosta s njim, u mojoj glavi on zaslužuje minutažu, ali razvoj utakmica nije to omogućio, morali smo mijenjati na drugim pozicijama. On je bolji puno nego što je bio prije, daje sve od sebe, želi pomoći momčadi i to je najveći napredak. Kvalitetu ima, mlad je, jučer mu je bio rođendan, mora biti strpljiv, što nije bio na početku ali mi smo tu da mu pomognemo i nadamo se da će biti fantastičan u budućnosti.

- Karačić je startao, generalno smo zavovoljni pristupom, ali ima igrača poput Hodaka koji je mlađi, koji je za ono što mi želimo igrati dobar. Ekstremno jakog mentaliteta, rada, on je sad u prednosti, ne znači da se nećemo odlučiti za promjenu, nitko nema garantrirano mjesto.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Lokomotiva?

- Oni igraju jako dobar nogomet, ofenzivan, napadaju, cijenim ih jer tako treba igrati. U mojim očima zaslužili su više bodova, ali to je nogomet, pogotovo u sredini ljestvice. Uvijek netko ima manje bodova nego što se čini da zaslužuju. Lokomotiva zaslužuje više, mi također...

Nisu dugo pobjedili ali su davali najviše protiv jakih?

- Oni znaju igrati s jačima, a kad igraš s jačima koji idu na pobjedu oni mogu odigrati lakše s loptom, nego s slabijim momčadima koji se samo bore. Mladi, su, talentirani, bore se i opasni su.

Tko ulazi umjesto Šarlije?

- On nije spreman, ali nam je donosio iskustvo, moramo nekoga drugoga uvesti i moramo dobro razmisliti tko će to biti. On će biti s momčadi čime pokazuje koliko mu je stalo.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dojam je da vi ne šutirate dovoljno?

- To je do karakteristike igrača, Iker je recimo takav. Postoje situacije kad je najbolje dodati i kad je najbolje pucati... Statistički ako ne šutiramo najviše, mi smo u top dva – tri...Ali možemo šutirati i više, i moramo... Napadamo s dosta igrača.

Ima li Silić kvalitetu da postane prvi vratar reprezentacije?

- Pričao sam o njemu prije tri mjeseca. Rekao sam da mora raditi, napredovati, da za mene može biti prvi golman Hajduka, što je i pokazao, a kako nastavi razvoj može i više od toga. Sve će zaviti o njemu, njegovom mentalitetu, on danas i prije šest mjeseci je drugačiji igrač.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je u krizi, gostuje kod Slavena, ima li Hajduk priliku da bude jesenski prvak'

- Nismo favoriti za prvaka, to je istina. Vidjeli ste koliko snage i kvalitete imaju u momčadi. Igraju i Europu, nekad je problem prebaciti se s jednog natjecanja na drugo. Četvrtak – nedjelja nije lako igrati, događaju se krize. Ali neće igrati Europu do kraja sezone. Oni imaju kvalitetu dobiti svaku utakmicu, ali i mi imamo priliku pobjeđivati, svatko ima svoje probleme i mora se fokusirati na sebe, a ne na druge - zaključio je Garcia.