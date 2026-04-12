Garcia o Livaji: Volim kad igra s energijom i strasti, ponekad nisam bio zadovoljan s njime...

Nogometaši Hajduka upisali su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, na svom su Poljudu u susretu 29. kola HNL-a s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili Goricu. Jedini je gol zabio Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Unatoč brojnim šansama Splićana ostao je to do kraja jedini gol Hajduka koji je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više.

- Istina je da ovo nije bila utakmica u kojoj sam uživao, ali u redu, pobijedili smo, sretan sam što igrači dobro rade... Dobro smo startali, nakon gola je ritam malo pao, ali kontrolirali smo utakmicu, nismo bili u problemu, rekao bih da je ovo bila profesionalna pobjeda - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za javnost.

Možda bi Hajduk osvojio više bodova da je Livaja češće igrao tijekom sezone, istaknuli su neki...

- Protiv Gorice je bio dobar, zabio je gol, a kad nije igrao, nije igrao uglavnom zbog suspenzija i ozljeda. Neke utakmice koje nije igrao nisam bio sretan s onim što je pokazivao. Sada sam sretan s onim što pokazuje. Danas nitko nije bio sjajan kao prošli put, ni Marko, ni Šego, ni Pajaziti, ni Brajković... Ja volim kad on igra s energijom i strasti, to od njega i očekujemo, ali najvažnija je momčad, da je momčad u pravoj formi i da osvaja bodove. Možda nisam najbolji trener, ali znam kad je netko u formi, a kad nije.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Garcia je svjestan problema s realizacijom.

- Opet smo stvarali, kao i obično, dolazili jedan na jedan, mogli smo zabiti, ja imam taj osjećaj, statistika to pokazuje, ali ne pokazuje da smo dobri u realizaciji. Moramo nastaviti raditi.

Pohvalio je Goricu u fazi obrane.

- Dobro se brane, s puno igrača, teško nam je bilo uspostaviti ritam, komplimenti njima ali i kritika nama da nismo uspjeli ubrzati igru. Imali smo kontrolu ali nismo uspjeli uspostaviti ritam koji smo željeli, nismo uspjeli "ubiti" utakmicu. Imamo četiri pobjede u nizu, sada nam slijedi Koprivnica. Moramo ostati fokusirani do kraja. Rijeka je na 18 bodova iza nas a osvojili su dvostruku krunu, igrali Europu...

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Pričao je o ciljevima za kraj sezone.

- Nastaviti ovako, imamo jako puno mladih igrača koji su napredovali, imaju sedam utakmica da se pripreme za budućnost. Uvijek ima ciljeva, prije svega sljedeća utakmica, izboriti se za postavu, pobjedu... Moj cilj je stvoriti momčad, a to je cilj od prve do zadnje utakmice...

Michele Šego izašao je iz igre s prividnom ozljedom, a Garcia još ne zna u kakvom je stanju njegov adut.

- Nisam siguran, vjerojatno je udarac, osjećao je bol i na poluvremenu, ali je nastavio igrati. Vidjet ćemo, još uvijek nisam siguran u čemu je problem.