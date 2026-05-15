Garcia objavio popis za SP i već ga kritiziraju zbog jednog igrača

Romelu Lukaku, koji je u srijedu napunio 33 godine, ove sezone nije bio starter za Napoli, imao je sedam zamjena i zabio je gol protiv Verone u veljači, a posljednja dva mjeseca bio je u Belgiji na rehabilitaciji nakon ozljede tetive koljena.

No, njegova uloga najboljeg strijelca zemlje bila je razlog da ga Garcia ipak pozove na turnir koji počinje sljedeći mjesec, gdje je Belgija u skupini G zajedno s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom.

Lukaku je zabio 89 golova, ali je posljednji od 124 nastupa odigrao u domaćoj pobjedi 4-3 nad Walesom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo prošlog lipnja. Kao zamjenu, Garcia je uvrstio 21-godišnjeg napadača Matiasa Fernandeza-Parda.

Fernandez-Pardo, rođen u Bruxellesu od talijanskih i španjolskih roditelja, igrao je za Belgiju na juniorskoj razini, ali je 2024. odlučio igrati za Španjolsku, no nije dobio poziv u njihovu reprezentaciju do 20 godina. Imao je jaku sezonu u Lilleu i izabran je umjesto Loisa Opende, koji ove sezone nije redovito igrao za Juventus.

Na popisu je i branič Sportinga Zeno Debast koji ima problema s ozljedom, a na vrata se vraća Thibauta Courtoisa koji se oporavio od ozljede.

Belgija, popis igrača za SP:

Vratari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Braniči: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De ‌Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Vezni red: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Napadači: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester ​City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).