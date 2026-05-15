Obavijesti

Sport

Komentari 0
BELGIJSKI IZBORNIK

Garcia objavio popis za SP i već ga kritiziraju zbog jednog igrača

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Garcia objavio popis za SP i već ga kritiziraju zbog jednog igrača
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Belgijski izbornik Rudi Garcia objavio je u petak popis igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo i na njemu se našao i napadač Romelu Lukaku, iako je ove sezone odigrao samo sat vremena natjecateljskog nogometa

Admiral

Romelu Lukaku, koji je u srijedu napunio 33 godine, ove sezone nije bio starter za Napoli, imao je sedam zamjena i zabio je gol protiv Verone u veljači, a posljednja dva mjeseca bio je u Belgiji na rehabilitaciji nakon ozljede tetive koljena.

LOVA DO KROVA FIFA PUNI BLAGAJNU Evo koliko bi Dinamo, Hajduk i drugi mogli dobiti za puštanje igrača na SP
FIFA PUNI BLAGAJNU Evo koliko bi Dinamo, Hajduk i drugi mogli dobiti za puštanje igrača na SP

No, njegova uloga najboljeg strijelca zemlje bila je razlog da ga Garcia ipak pozove na turnir koji počinje sljedeći mjesec, gdje je Belgija u skupini G zajedno s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom.

Lukaku je zabio 89 golova, ali je posljednji od 124 nastupa odigrao u domaćoj pobjedi 4-3 nad Walesom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo prošlog lipnja. Kao zamjenu, Garcia je uvrstio 21-godišnjeg napadača Matiasa Fernandeza-Parda.

FILE PHOTO: Serie A - Juventus v Napoli
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Fernandez-Pardo, rođen u Bruxellesu od talijanskih i španjolskih roditelja, igrao je za Belgiju na juniorskoj razini, ali je 2024. odlučio igrati za Španjolsku, no nije dobio poziv u njihovu reprezentaciju do 20 godina. Imao je jaku sezonu u Lilleu i izabran je umjesto Loisa Opende, koji ove sezone nije redovito igrao za Juventus.

Na popisu je i branič Sportinga Zeno Debast koji ima problema s ozljedom, a na vrata se vraća Thibauta Courtoisa koji se oporavio od ozljede.

 

RASPRODANO FOTO Skupljate li? U Sarajevu više nema sličica za album SP-a
FOTO Skupljate li? U Sarajevu više nema sličica za album SP-a

Belgija, popis igrača za SP:

Vratari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg) 

Braniči: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbon), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De ‌Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Vezni red: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Napadači: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester ​City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026