FIFA PUNI BLAGAJNU Evo koliko bi Dinamo, Hajduk i drugi mogli dobiti za puštanje igrača na SP

'Vatreni' za manje od mjesec dana kreću na Svjetsko prvenstvo. Prvu utakmicu igraju 17. lipnja u Dallasu, protiv Engleske, u skupini L kojoj su još Panama i Gana. Dok reprezentacija lovi sportski uspjeh, matični i bivši klubovi koji puštaju igrače na prvenstvo mogu računati na konkretne prihode zahvaljujući Fifinom programu klupskih pogodnosti.

Fifa će klubovima dnevno isplaćivati oko 9400 eura za svakog igrača kojeg puste na turnir, a ukupni fond za 2026. iznosi oko 304 milijuna eura. Novost je da po prvi put naknadu dobivaju i svi klubovi čiji igrači sudjeluju na pripremnim utakmicama, neovisno o tome dospiju li na sam turnir, ali klubovi koji su razvijali igrače pa ih prodali u posljednjih godinu dana.

Isplate pokrivaju 10 dana prije prve utakmice pa sve do dana nakon posljednjeg nastupa igrača. I u najlošijem scenariju, ispadanju već u grupnoj fazi, klub za jednog pozvanog igrača može zaraditi oko 215.000 eura. Ako Hrvatska, primjerice, dogura do osmine finala, taj bi iznos narastao na oko 300.000 eura za igrača, za četvrtfinale oko 360.000 eura, za polufinale oko 400.000 eura, a za finale oko 450.000 eura.

Na posljednjem SP-u u Katru Dinamo je imao petoricu igrača na turniru, Livakovića, Šutala, Oršića, Petkovića i iranskog reprezentativca Moharramija, a primao je oko 45.000 eura dnevno dok su "vatreni" bili u igri. Uz dodatnih oko 282.000 eura naknade za bivše igrače ponikle u njihovoj nogometnoj školi, poput Gvardiola, Majera i Jakića, Dinamo je ukupno zaradio nešto više od 1,7 milijuna eura. Hajduk je za nastup Marka Livaje primio oko 317.000 eura.

Zarada domaćih klubova

Na SP-u 2026. zastupljenost igrača iz domaće lige na Dalićevom popisu bit će manja nego 2022. Na zadnjem popisu iz ožujka 2026. od domaćih igrača poziv je dobio samo Toni Fruk iz Rijeke, a na pretpozivu su bili Dinamovi Dion Drena Beljo i Luka Stojković. No upravo tu leži ključna prednost programa: novac prate i bivši klubovi.

Martin Baturina je prošle sezone otišao u Como za 18 milijuna eura, a Petar Sučić u Inter za 14,6 milijuna eura, a obojica su karijeru počeli na Maksimiru. Sučić je ove sezone s Interom osvojio i naslov prvaka Italije pa mu je forma na vrhuncu pred SP. Dinamo od njihovih nastupa za Hrvatsku i dalje prima naknadu kao bivši klub.

Izgledno je kako će Rijeka biti klub iz HNL-a koji direktno pušta igrača na turnir, a svaki dan koji taj igrač provede s reprezentacijom donosi 9400 eura. Još nije poznata sudbina Diona Drene Belje i Luke Stojkovića u Dinamu, kao i Hajdukova Tonija Silića, koji su kandidati za konačan popis. No uz naknadu za bivše igrače poput Baturine i Sučića, koji su klub napustili lani, "modri" bi na ovom SP-u mogli opet premašiti milijun eura prihoda od Fifinog programa.

Tko može zaraditi najviše na SP 2026.

Konačne popise svih 48 reprezentacija mora dostaviti Fifi do 2. lipnja, pa se na temelju dosad objavljenih popisa može samo procijeniti koji klub šalje najviše igrača. Iz dostupnih podataka jasno se ističu Real Madrid i PSG. Samo Francuska vodi dvojicu igrača Reala (Mbappé i Tchouaméni) i četvoricu iz PSG-a (Barcola, Dembélé, Doué i Zaïre-Emery), a "kraljevski klub" ima igrače i u španjolskoj, brazilskoj i drugim reprezentacijama.

Na posljednjem prvenstvu u Katru Manchester City je s gotovo 3,9 milijuna eura bio najveći pojedinačni primalac. Ovaj put se Real Madrid i PSG nameću kao kandidati, no konačni iznosi ovisit će i o tome koliko duboko njihove nacije odu u natjecanju.