Garcia: Osjećamo se sje**no

Nogometaši Hajduka izgubili su prvi ovosezonski derbi protiv Dinama 0-2. 'Modri' su u 7. kolu HNL-a slavili fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara te pobjedom u najvećem derbiju hrvatskog nogometa preuzeli vrh prvenstvene ljestvice.

Mario Kovačević je u izravnom dvoboju za prvo mjesto nadmudrio Gonzala Garciju koji je imao malo razloga za zadovoljstvo konačnim rezultatom i raspletom.

Prvi dojmovi nakon poraza?

- Prvo poluvrijeme smo bili dobri, kontrolirali smo utakmicu i imali loptu i neke svoje prilike. Stizali smo u željene pozicije, pogotovo naša krila, Bamba je dobivao loptu u šesnaestercu u situacijama jedan na jedan... U nekim trenucima kada nismo dobro stajali oni su imali dobre tranzicije, pogotovo Beljo jednom prilikom što smo trebali zaustaviti. Ali mislim da smo u prvom dijelu imali kontrolu, imali smo loptu i dobro smo napredovali. Možda povremeno nismo bili najbolji kada smo bili impulzivni i kaznili su nas nakon jedne situacije. U drugom smo htjeli igrati, tražiti brže izvođenje auta, a nakon izgubljene lopte primili smo fantastičan gol Monsefa Bakrara. Istina, u drugom poluvremenu smo imali problema. Na kraju smo uspjeli stvoriti neke šanse kada smo poslali više igrača naprijed, ali nije nam bilo lako kreirati protiv Dinama, koji se branio s puno igrača. Teško je - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Gubili ste nakon prvog dijela, očekivali ste više u drugom. Niste puno kreirali.

- Bilo je teško, na kraju smo uspjeli više kreirati. U početku, prvih 20-25 minuta smo dobro izlazili, ali kasnije nismo imali potrebnu brzinu niti ostalo što je potrebno da bi stvarali šanse. Trebamo istaknuti kvalitetu igrača koju oni imaju, kvalitetni su, ali i mi smo. Nije lako protiv organiziranog tima. U zadnjih 10 minuta i u nadoknadi smo pokušali nešto, s puno igrača u njihovoj trećini, ali nije bilo dovoljno.

Primi ste dva gola na gotovo identičan način?

- Mislim da su ipak bili različiti. Mi smo dominirali u prvom dijelu, nosio nas je malo i adrenalin, napravili smo nekoliko pogrešaka, nismo zaustavili kontru, kod drugog gola smo izgubili loptu - komentirao je Garcia na konferenciji za medije.

Karačić nije igrao? Čini se da Sigur ne može kvalitetno igrati desnog beka.

- Bila je taktička odluka. On je ofenzivan igrač koji puno trči prema naprijed. Dobar je u prekidima i ima odlučnu osobnost, ali Niko (Sigur) je bolji na lopti i bolji u kombinacijama, pozicioniranju... Ja mislim da je on upotrebljiv zbog svoje pametne igre na više pozicija. On je ispao kod gola, Karačić je na isti način ispadao u prošloj utakmici.. Oni su drugačiji tipovi igrača i ovisno o tome što želimo, oni mogu odigrati. Da bi smo imali bolju kontrolu i bolje se branili igrao je Sigur. Niko je odigrao dobro, osim te jedne pogreške kod gola. Fran igra dobro, ali kao i svi ostali. Tu smo, imamo puno igrača i ne mogu svi igrati.

Livaje opet nema nigdje?

- Imao je priliku u prvom dijelu, u drugom dijelu je bilo teže, oni su se povukli, manje je bilo prilika, otezali su utakmicu, upadale su bengalke, jednostavno nije bilo prilika.

Ivušić mora obraniti barem jedan od dva gola?

- Dobro je obranio zicer Belje, bio je solidan po meni.

Samo šest prekršaja ste napravili, što se dogodilo?

- Slažem se, mi gradimo momčad, kad vidite igrače koje imamo oni su agresivni u presingu, ali naši defenzivni igrači u vezi su Krovinović i Pajaziti, oni su kreativci. Igrači Dinama su jaki na lopti, nisam mišljenja da nismo bili agresivni.

Kakve su posljedice ovog poraza?

- Izgubili smo tri boda, Dinamo je osvojio tri i sada su oni prvi mi drugi. Moramo nastaviti raditi.

Slijedi vam Kup utakmica protiv Koprivnice za samo četiri dana pa Lokomotiva na Maksimiru.

- Naravno da si sje**n nakon što izgubiš. Igrači znaju što trebamo poboljšati i znaju stvari na kojima radimo. Prva utakmica Gonzaleza, Hugo je ušao, naša momčad se tek gradi. U procesu smo i zaostajemo, ali to je normalno. Igrači to znaju, nisu bili u panici prvo poluvrijeme, osjećali su se dobro i dominantno. Istina je da moramo kazniti više, kao Bakrar koji je zabio fantastičan gol - zaključio je Garcia.