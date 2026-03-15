Garcia: Pali smo nakon prvog dijela, nismo bili balansirani. Šego? Odlučili smo se za Livaju

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-1 u 26. kolu HNL-a na Poljudu. Za domaće su zabili Marko Livaja i Ante Rebić te je Hajduk jako dobro izgledao u prvom dijelu, ali onda je potonuo u nastavku. Lokomotiva je to kaznila jednim golom, ali nije imala snage za više pa su domaći došli do tri boda. Gonzalo Garcia komentirao je utakmicu.

Jeste li čestitali Livaji na 100. golu?

- Naravno, i momčadi i njemu, to je brojka koju nije lako dostići. To je dokaz što je on sve dao klubu u zadnjih pet godina i sretan sam zbog njega.

U drugom poluvremenu niste dobro izgledali?

- Istina, malo smo pali nakon dobrog prvog dijela. Nismo dobro balansirana momčad i tu nam se događaju problemi, pokušavamo promjenama popraviti, ali čak i kad nismo bili onakvi kakvi smo trebali biti, imali smo priliku ubiti utakmicu. Imali smo 3-4-5 čistih prilika, ali lopta nije htjela u gol. Oni su nas pritiskali, dobri su na lopti, mi smo bili meki i to je to.

Iskusni Livaja, Krovinović i Šarlija donijeli su mirnoću?

- Sretan sam zbog toga, trebamo spremnoga Šarliju, nije bio plan da odigra 90 minuta ali nismo ga mogli vaditi. Krovinović je nakon svega što se događalo propustio prošlu utakmicu, Marko je odigrao odličnu utakmicu.

Čekaju vas dva gostovanja protiv Vukovara i Istre?

- Ništa nije lako, slika toga je i ovo danas, umjesto da zatvorimo utakmicu, mi smo imali otvorenu utakmicu do kraja. Vukovar igra za život, ne treba ih podcijeniti. Da smo zabili treći gol sve bi riješili, oni zabiju iz jedine prilike i imamo problem. Ništa nije lako, posebno nama, očekujem duga putovanja i opasne utakmice. Svi se bore.

Kako ste vidjeli Silića, Hrgovića, Guillamona, Sigura?

- Silić je imao jako dobru obranu u prvom dijelu, Hrgović nam daje dosta, napreduje u svemu, pogovotovo defenzivno, Sigur se vratio, osvaja duele, agresivan je, stavili smo ga u sredinu da popravimo balans, od Huga očekujem više, odličan je igrač, i on je u procesu rasta..

Gdje se pogubio Šego?

Igrao je Marko. Šego nam daje puno, osjećao sam da nam on treba protiv Rijeke, zato je igrao, danas smo mislili da je bolje da igra Marko. To je moje skromno mišlenje.

Zašto Lokomotiva igra drugačije protriv Dinama i protiv vas?

Mi smo drugačiji suparnik, Dinamo je jači, protiv nas osjećaju da mogu jer su jaki. Zato protiv nas igraju bolje, ne vjerujem da su motiviraniji. To je moj osjećaj.