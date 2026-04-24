Garcia poručio igračima: 'Ako ih moram motivirati za utakmice, onda su na pogrešnom mjestu'

Iako je Hajduk praktički osigurao drugu poziciju, atmosferu na Poljudu poljuljali su remi protiv Slaven Belupa i poraz od Osijeka. Gonzalo Garcia bio je nezadovoljan pristupom i angažmanom svojih igrača, a gorak okus pokušat će isprati na mjestu koje im evocira ne baš lijepe uspomene iz ranijeg dijela sezone. Splićani u nedjelju u 33. kolu HNL-a gostuju kod Rijeke (16 sati) od koje su u ožujku ove godine ispali iz četvrtfinala Kupa u infarktnoj završnici.

Michele Šego neće biti na raspolaganju Garciji zbog četiri žuta kartona, nema Filipa Krovivnovića, Luke Hodaka i Marina Skelina, kao niti Ante Rebića, kojem je dijagnosticiran potres mozga nakon sudara s braničem Osijeka Emirom Husićem, ali vraća se u sastav kapetan i najbolji igrač Marko Livaja. Jadranski derbi najavio je trener Hajduka u poljudskom salonu.

Zašto su igrači izgledali bezvoljno i bez energije protiv Osijeka?

- U takvoj smo situaciji da smo daleko od prvog i daleko od trećeg, možda je to i posljedica toga. No, o tome pričam od prvog dana, to je problem. Mentalitet mora biti bolji. Razumijem da smo u ovakvoj situaciji, ali najvažnija kvaliteta koju mora imati svaki igrač jest da svaku utakmicu igra kao da je posljednja za njega. Često gledam utakmice Bayerna koji igra upravo tako. Već godinama su prvaci, ali nikad se ne štede, uvijek žele zabiti i pobijediti. To je kvaliteta, ali i kultura koju moraš graditi. Zašto nekoga moraš motivirati? Oni su nogometaši, moraju biti sretni. Ovo je njihov posao, kojeg bi mnogi htjeli raditi. Ako ja njih moram motivirati, onda su na pogrešnom mjestu. Ako igrači žele napraviti iskorak, trebaju na taj način razmišljati.

Jeste li o slabijim rezultatima razgovarali s novim sportskim direktorom?

- Drugo mjesto na kraju će biti dobro postignuće jer ako pogledate povijest u zadnjih 20 godina, onda je sve jasno. Razvili smo nekoliko igrača, neki su prebrzo napredovali, pa smo ih morali prodati. Zadovoljan sam kako radi stožer, kako rade igrači, ostalo nije moja briga. Biti drugi je dobra stvar, ali ne želim da odustajemo. Ja nikad nisam izgubio motivaciju, sretan sam s obavljenim poslom.

Ivica Ivušić čeka na klupi priliku. Kakva je situacija s ozlijeđenima?

- Krovinović, Hodak, Šego je suspendiran, Rebić se ozlijedio, Skelin... Lista je duga. Siliću vjerujem, tek mu je 21 godina. Ovo mu je prva seniorska sezona u kojoj je starter. Naravno da će nekad biti u padu. Moderan je i mlad vratar, ima sve što mu treba da postane odličan. Nekad će imati bolji ili lošiji dan, ali moram mu vjerovati. Želim mu pružiti stabilnost jer je jako talentiran. Ne želim ga promijeniti. Dobro radi, vrijedan je i ponizan.

Kakve promjene pripremate za Rijeku?

- Puno je igrača koji dobro rade. Želimo vijdeti i neke druge igrače. Idemo na pobjedu, ali želimo i ponuditi šansu ostalima. Vidjet ćemo kako ćemo složiti momčad.

Ove sezone dvaput ste izgubili na Rujevici, 5-0 u prvenstvu i 3-2 u četvrtfinalu Kupa?

- Želimo igrati kao u drugoj utakmici protiv Rijeke. Ali nije kraj dok ga sudac ne odsvira. Imali smo sve za pobjedu u četvrtfinalu Kupa, bili smo dobri i igrali kao momčad. Kad igramo kao momčad možda nećemo uvijek pobijediti, ali ćemo izgledati dobro. Kada to nismo, onda nije dobro. Moramo biti zajedno, organizirani i krenuti na pobjedu.

Rijeka je tri utakmice bez pobjede u HNL-u.

- Imaju kvalitetu, to je jasno. Mislim da im čak više odgovara igrati protiv jačih momčadi, a onda se nekad muče protiv slabijih. Liga je izjednačena. Mogli su pobijediti puno više utakmica, nisu ni imali sreće.

Je li Pukštas malo popustio? Hoće li Huram igrati više do kraja prvenstva?

- Pukštas nije na razini na kojoj je bio, ali nije to zbog njega. Svi su izgledali lošije jer nije bilo fokusa. A onda se vide slabosti. Ušao je malo umorniji i zadnji dio sezone, ali on je "životinja" i opet će zasjati. Nije bio najbolji u zadnjim utakmicama, imao je šanse za golove, ali nije zabio. Huram trenira s prvom momčadi. Jako je talentiran, pokazao je puno i na terenu. S nama je jer mi se sviđa kako se razvija. Doziramo njegovu minutažu da ljudi "ne polude" i to je normalan proces. Ako nastavi ovako raditi napredovat će još više.