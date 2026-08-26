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HAJDUK PO PROLAZAK

Garcia potvrdio odlazak igrača i dodao: Financijski problemi su uvijek tu, spremni smo umrijeti

Piše Josip Tolić,
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Garcia potvrdio odlazak igrača i dodao: Financijski problemi su uvijek tu, spremni smo umrijeti
Split: Trener Gonzalo Garcia i Michele Šego održali su konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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RAKOW - HAJDUK Garcia je hajdukovce zbližio roštiljem prije Rakowa, a Šego poručuje: nema nervoze, idemo po europsku jesen

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Gonzalo Garcia organizirao je uoči uzvratne utakmice protiv Rakowa team building s momčadi Hajduka kako bi ujedinio svlačionicu uoči najvažnije utakmice u proteklih 16 godina, koja može donijeti post od europske jeseni. Nakon 2-2 u prvoj utakmici na Poljudu i nesretno primljenog gola u 95. minuti, mnogi vjeruju da poljska momčad mora pasti u play-offu Konferencijske lige.

- Imali smo trening i nakon njega uvijek večeramo u klubu. Umjesto da večeru pripremimo u običnoj prostoriji, napravili smo to na terasi na vlastitom stadionu. Napravili smo lijep roštilj, slušali malo glazbe, uživali i to je to. Pripremamo se za utakmicu koja je najvažnija, najvažnija - podcrtao je Garcia.

Hoće li netko od igrača koji su startali protiv Osijeka igrati i protiv Rakowa?

- Moguće, vidjet ćemo sutra - nejasan je bio Urugvajac.

Rokas Pukštas trebao bi odigrati oproštajnu utakmicu za Hajduk uoči transfera u engleskog drugoligaša Middlesbrough. Garcia je neizravno to i potvrdio.

- Moguće je da je ovo Rokasova zadnja utakmica. Možda i je bivši igrač, ali najvažnije je da želi biti s nama na sutrašnjoj utakmici, i traži da igra. Želi otići ostavljajući nešto posebno momčadi, ljudima i klubu. Ponosan sam da igrači s kojima radimo već neko vrijeme dobivaju pažnju drugih klubova pa mogu biti sretan zbog njega, ali treneru nije uvijek tako. Nije najbolje kad izgubiš igrače koje puno koristiš i s kojima surađuješ, u koje imaš veliko povjerenje. Ali to je dio igre pa mogu biti sretan zbog njih.

Sportski direktor Robert Graf najavio je financijske probleme ako se Hajduk ne plasira u Konferencijsku ligu. Osjećate li pritisak?

- Ne, financijski problemi su uvijek tu. Nadam se da ćemo pobijediti i pomoći riješiti ih. Fokusirani smo na utakmicu, za nas je to nogomet, 90 ili možda 120 minuta. Spremni smo umrijeti na terenu - zaključio je Garcia.

Split: Susret Hajduka i Rakowa u prvoj utakmici play off-a za Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Rakowa u prvoj utakmici play off-a za Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Michele Šego je na pitanje kako se osjeća uoči najvažnije utakmice sezone kazao:

- Kao i prije svake utakmice. Želim zabiti u svakoj, nema razlike ni za ovu. Znam da je utakmica važna i dobro smo pripremljeni. Idemo po pobjedu.

Kako se postaviti u drugoj utakmici, što ste naučili s prošlih gostovanja?

- Dobro smo ih analizirali, a recept ne bih htio otkrivati. Dobro smo pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu - kaže Michele.

Osjećate li nervozu uoči utakmice?

- Ne - jasno je rekao Šego.

Je li primljeni gol u zadnjoj minuti još veća motivacija?

- Sigurno jest. Upozoravali smo da u nedjelju imamo utakmicu s Osijekom iako su svi pričali o idućem četvrtku. Ali dobro je to prošlo. Napunili smo samopouzdanjem, i taj gol u zadnjoj minuti, i onaj otprije koji smo primili u zadnjoj minuti, sigurno su motivacija za sutra - zaključio je nogometaš Hajduka.

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