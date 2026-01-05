Garcia prozvao igrače Hajduka, trojica će se priključiti naknadno

Trener Hajduka Gonzalo Garcia okupio je u ponedjeljak u 11 sati na Poljudu igrače Hajduka na početku priprema za nastavak sezone. Na prvom okupljanju je imao točno 30 igrača:

Ivica Ivušić, Toni Silić, Davyd Fesyuk, Ron Raci, Marino Skelin, Zvonimir Šarlija, Branimir Mlačić, Roko Gabrić, Niko Sablić, Šimun Hrgović, Dario Melnjak, Luka Hodak, Fran Karačić, Anthony Kalik, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Ilija Kutia, Marko Capan, Noa Skoko, Niko Sigur, Hugo Guillamón, Adrion Pajaziti, Abdoule Sanyang, Michele Šego, Roko Brajković, Bruno Durdov, Marko Livaja, Iker Almena, Ante Rebić i Peter Ugwoudo.

Od igrača koji su pod ugovorima Ivan Lučić i Ismael Diallo priključit će se momčadi dan kasnije, u utorak, dok je Edgar Gonzalez dobio poštedu zbog ozljede a i zbog potrage za novim angažmanom.

Prvi dan priprema započeo je individualnom pripremom, zatim se nastavio treningom u klupskoj teretani nakon čega se momčad preselila na pomoćni teren. Hajduk će cijele pripreme provesti na Poljudu, gdje će trenirati, a u planu je odigravanje tri prijateljske utakmice. Hajdukovi suparnici su Croatia Zmijavci, HŠK Posušje i Široki Brijeg.

Na prozivci su uz Garciju i stožer bili i sportski direktor Goran Vučević i tehnički direktor Ivan Rakitić. Hajduk će prvi susret igrati u Zmijavcima, a ostale dvije utakmice održat će se na Poljudu te će biti zatvorene za javnost. Sve utakmice prenosit će se uživo na HDTV-u.

Raspored utakmica:

11. siječnja: Croatia Zmijavci - Hajduk

14. siječnja: Hajduk - HŠK Posušje

17. siječnja: Hajduk - Široki Brijeg