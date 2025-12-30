Ni Hajduk ne želi pod svaku cijenu prodati Sigura ove zime niti on želi otići s Poljuda. Razloga je nekoliko...
NEŠTO SE KUHA PLUS+
Sigura želi Wolverhampton, igračev menadžer za 24sata otkrio pozadinu cijele priče
Čitanje članka: 2 min
Hrvatskim medijskim prostorom zakotrljala se informacija kako je Niko Sigur (22) blizu odlaska iz Hajduka, i to ni manje ni više nego u Premiership. Spominjao se interes Wolverhamptona, pa smo, tragom te informacije, potražili potvrdu kod Sigurova zastupnika Husseina Algaaoda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku