Obavijesti

Sport

Komentari 4
NEŠTO SE KUHA PLUS+

Sigura želi Wolverhampton, igračev menadžer za 24sata otkrio pozadinu cijele priče

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Sigura želi Wolverhampton, igračev menadžer za 24sata otkrio pozadinu cijele priče
Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ni Hajduk ne želi pod svaku cijenu prodati Sigura ove zime niti on želi otići s Poljuda. Razloga je nekoliko...

Hrvatskim medijskim prostorom zakotrljala se informacija kako je Niko Sigur (22) blizu odlaska iz Hajduka, i to ni manje ni više nego u Premiership. Spominjao se interes Wolverhamptona, pa smo, tragom te informacije, potražili potvrdu kod Sigurova zastupnika Husseina Algaaoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je otkrio svoju vezu s dečkom nakon što se razveo od bivše Playboyeve zečice...
UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025