Obavijesti

Sport

Komentari 3
REAKCIJE IZ KOPRIVNICE

Garcia: Šokirao me promašaj Šege, remijem sam razočaran

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Garcia: Šokirao me promašaj Šege, remijem sam razočaran
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

SLAVEN - HAJDUK 0-0 Trener Splićana okrivio je sklizak teren na Kušek Apašu! "Šesnaesterci su bili natopljeni vodom", rekao je Gonzalo Garcia

Bila je teška utakmica, solidna naša predstava. Slabije smo krenuli, ali poslije smo rasli kroz utakmicu. Nije lako kada igrate protiv momčadi poput Slaven Belupa koja je imala puno energije. U drugom dijelu smo tražili gol, bila je teška utakmica u kojoj je samo gol nedostajao. Slaven je imao možda jednu pravu priliku. Zadovoljan sam igrom, ali ne i rezultatom, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon remija 0-0 kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a.

Je li vas šokiralo što je Šego promašio?

- Kada pogledate kakav je teren bio - da. Bilo je jako sklisko, šesnaesterci su bili natopljeni vodom. Ali inače on to nikada ne promašuje, zadovoljan sam kako igra.

Slaven je vršio dobar presing i odlično vas pritisnuo.

- Znamo da Slaven igra agresivno, danas je pogotovo u početku bio takav. Mi smo to u drugom dijelu uspjeli bolje iskontrolirati. Kada smo stvorili par šansi kao rezultat pass igre, onda su i oni malo popustili s pritiskom. Razočaran sam jer su dečki više zaslužili, ali igra je bila dobra.

Vratili ste se na vrh HNL-a, Dinamo je bod iza Hajduka.

- Ne gledam sad previše na ljestvicu, bodovi koje imamo odražavaju ono što smo odigrali. Možda smo mogli skupiti još poneki, ali bitno je da igramo dobro, da rastemo, a bodovi će doći. Zadovoljan sam kako smo igrali u većini utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati
FOTO: ATRAKTIVNA BRUNA

Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati

Rodrygo Goes jedan je od najboljih igrača Real Madrida, a bio je u jako dobrim odnosima s bivšim kapetanom 'kraljevskog kluba', Lukom Modrićem. Često se druže u svlačionici, a Brazilac je jednom Hrvata u šali nazvao 'ocem'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića
POGLEDAJTE VIDEO

Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025