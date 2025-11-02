SLAVEN - HAJDUK 0-0 Trener Splićana okrivio je sklizak teren na Kušek Apašu! "Šesnaesterci su bili natopljeni vodom", rekao je Gonzalo Garcia
Garcia: Šokirao me promašaj Šege, remijem sam razočaran
Bila je teška utakmica, solidna naša predstava. Slabije smo krenuli, ali poslije smo rasli kroz utakmicu. Nije lako kada igrate protiv momčadi poput Slaven Belupa koja je imala puno energije. U drugom dijelu smo tražili gol, bila je teška utakmica u kojoj je samo gol nedostajao. Slaven je imao možda jednu pravu priliku. Zadovoljan sam igrom, ali ne i rezultatom, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon remija 0-0 kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a.
Je li vas šokiralo što je Šego promašio?
- Kada pogledate kakav je teren bio - da. Bilo je jako sklisko, šesnaesterci su bili natopljeni vodom. Ali inače on to nikada ne promašuje, zadovoljan sam kako igra.
Slaven je vršio dobar presing i odlično vas pritisnuo.
- Znamo da Slaven igra agresivno, danas je pogotovo u početku bio takav. Mi smo to u drugom dijelu uspjeli bolje iskontrolirati. Kada smo stvorili par šansi kao rezultat pass igre, onda su i oni malo popustili s pritiskom. Razočaran sam jer su dečki više zaslužili, ali igra je bila dobra.
Vratili ste se na vrh HNL-a, Dinamo je bod iza Hajduka.
- Ne gledam sad previše na ljestvicu, bodovi koje imamo odražavaju ono što smo odigrali. Možda smo mogli skupiti još poneki, ali bitno je da igramo dobro, da rastemo, a bodovi će doći. Zadovoljan sam kako smo igrali u većini utakmica.
