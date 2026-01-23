Garcia sprema iznenađenje za Istru. U prvih 11 će uskočiti finalist juniorske Lige prvaka?

Kad se zbroje svi odlasci i izostanci, ne treba biti nogometni ekspert ni poseban poznavatelj prilika na Poljudu da bi se donio zaključak kako će Gonzalo Garcia protiv Istre na otvaranju proljetnog dijela sezone (nedjelja, 15 sati) imati lošiju momčad nego što je imao u završnici jesenskog dijela sezone. Ne samo zbog Livaje i Rebića, koji odrađuju suspenziju zbog kartona, nego i zbog nedovoljno oporavljenih Ivušića, Šarlije i Pukštasa, kao i odlazaka Karačića, Gonzaleza, Lučića i Capana te neizvjesne situacije oko Branimira Mlačića, koji nije odradio dva pripremna ogleda zbog potencijalnog transfera.

Trener Hajduka kazao je kako je Mlačić zasad u konkurenciji za utakmicu s Istrom, ali je dodao:

- Danas je sve u redu, on je u konkurenciji, ne znam što će biti sutra i dalje. Neke stvari su izvan mojih ruku…

S obzirom na to da je za vikend najavljena nova runda pregovora s Interom, pitanje je kakva će biti odluka oko Mlačićeva nastupa, no to neće bitno promijeniti činjenicu da je Hajduk oslabljen jer otišli su mnogi, a zasad nije došao nitko. Jedino konkretno ime o kojem se priča jest Dario Marešić, ali i o tom transferu tek će biti riječi te je pitanje kada će se i hoće li se uopće realizirati.

Unatoč svemu, Garcia se ne žali:

- Snaga naše momčadi ne ovisi o tome tko je na terenu. Svi se spremaju, svi imaju kvalitetu… neki su iskusniji ili imaju više minuta, ali svi su u konkurenciji i svi mogu igrati - kazao je Garcia, kojem sigurno nije lako.

Ionako mladu i neiskusnu momčad iz prvog dijela sezone morat će dodatno pomladiti, a u konkurenciju za Istru mogao bi ući i Noa Skoko, što je jedna od varijanti koju je Garcia uigravao kroz tjedan.

Opcija nema previše: Silić bi trebao ostati na golu, ispred njega dvojac stopera Skelin i Raci, ako Mlačić ne dobije zeleno svjetlo uprave za nastup. Niko Sigur bi trebao krenuti na desnom boku, ali kako ima problema s preponama, ako ne bude mogao, zamijenit će ga Luka Hodak, dok je na lijevoj strani neprikosnoveni Hrgović. U veznom redu su na pripremama Krovinović i Guillamón imali prednost pred Pajazitijem i za očekivati je da će tako i startati protiv Istre, dok bi ispred njih trebao zaigrati Skoko, koji je dobro započeo sezonu, ali je potom poslan na kaljenje u Uskok. Ovaj talentirani veznjak, sin legendarnog igrača Hajduka Josipa Skoke, je prije tri godine bio član čarobne juniorske generacije koja je dogurala do finala Lige prvaka mladih, gdje je izgubila od AZ Alkmaara.

Izostanak Rebića, potreba za Šegom u vršku napada i slaba izdanja Durdova nagnali su Garciju da vrati Almena na desno krilo, dok za lijevo konkuriraju Bamba i Brajković. Sve u svemu, puno je pretumbacija, ali situacija je takva kakva jest i Garcia će iz nje pokušati izvući maksimum.

