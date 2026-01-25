Garcia: Stvorili su nam tri šanse

Hajduk je neočekivano izgubio od Istre 1961 na Poljudu (1-2) u 19. kolu HNL-a, a trener Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice.

- Vrlo sam razočaran rezultatom. Mislim da nismo morali ovo izgubiti. Osjećam da su momci odigrali dobru utakmicu. Bili smo dobri, primili smo prelagane golove. Napravili smo sve za pobijediti. Razočaran sam rezultatom, ovakve utakmice moraš pobijediti - započeo je trener Hajduka.

Jeste li pogriješili odabirom stoperskog para Mlačić – Skelin?

- Za mene je Skelin pokazao puno kroz tjedan i zato je i igrao. Mlačič je u čudnoj situaciji oko transfera. Nije ovo bila njihova najbolja izvedba, ali ne možemo kriviti samo stopere, ne znam koliko puta su igrači Istre ulazili u prilike. I mi smo stvarali prilike... Skelin treba utakmica, Mlačić će se opustiti, a Raci nije najstariji na svijetu, i on je mlad, par godina stariji od njih...

Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako je po vama igrao Bamba, on kao da igra privatnu utakmicu?

- Njegova karakteristika je da puno ide u driblinge. Neke prilike je stvorio, ali nekad ne napravi dobre oduke. Radimo s njim da napreduje i popravi nedostatke. Nije odigrao najbolju utakmicu, ali bio je ok, nemam loš osjećaj o njegovoj utakmici.

Postavili ste Skelina lijevo, a to nije njegova pozicija?

- Koja je razlika u obrani lijevo i desno? S loptom možda, a ne kad se braniš... Mi smo mu mijenjali stranu zbog gradnje igre, ne zbog obrane.

Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Momčad je slabija nego u jesenskom dijelu sezone i neiskusnija?

- Stvorili su nam tri prilike a mi smo stvorili tko zna koliko. Skoko je bio jako dobar, imao je tri šuta. Mi smo mogli prvo poluvrijeme završtiti vodstvom 5-2. Imali smo pogrešaka, one su dio utakmice, ali ako stvorimo deset prilika, a oni tri, i ako ih ne iskoristimo to nema veze s godinama. Da su Krova i Skoko zabili prve dvije možda bismo na koncu zabili pet golova. Mladi igrači će imati moju podršku, vjerujem i kluba, ja sam načisto s tim da će dobivati nove prilike i da će imati moju podršku... - zaključio je Garcia.