Garcia u pauzi poslao Livaju na zagrijavanje, on mu odgovorio da ga boli trbuh i da ne može...

"Kad smo ga pozvali za zagrijavanje u drugom poluvremenu Livaja je rekao da se ne osjeća dobro, da osjeća probleme u trbuhu i to je bilo to" otkrio je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice.

Marko Livaja odgledao je debakl svojih suigrača na Rujevici s klupe. Gledao je u nevjerici što se događa, kako golovi padaju jedan za drugim, ali odgovora ni reakcije momčadi na terenu nije bilo. Jednostavno, zakazala je kompletna momčad, od prvog do zadnjega i na čelu s trenerom, kao da je netko isključio struju i ostavio ih u mraku. Rijeka je preko Fruka kaznila tri početne pogreške, kasnije je sve bilo kasno. Hajduk nije imao ni energije ni moći da uzvrati, a nije imao ni Livaju...

- Kad smo ga pozvali za zagrijavanje u drugom poluvremenu Livaja je rekao da se ne osjeća dobro, da osjeća trbušne probleme i to je bilo to – otkrio je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice. 

Je li Livaja doista osjećao slabost i bol u trbuhu zna samo on, no sigurno da će se u danima koji slijede postavljati i pitanje je li Livaja doista osjećao probleme ili je jednostavno bio razočaran tretmanom i nije želio ući na teren u već izgubljenoj utakmici?

Livaja je najbolji i najvažniji igrač Hajduka u zadnjih pet godina i kao takav svakako zaslužuje i odgovarajući tretman, ali jednako tako ni on, a niti bilo tko drugi nije iznad kluba. Prerano je suditi što se dogodilo, ali vrijeme je da za isti stol sjednu on, trener Garcia, sportski direktor Goran Vučević i njegov pomoćnik Ivan Rakitić i riješe pitanje koje, sad je to već očito, opterećuje klub. Livaji je ponuđen novi dvogodišnji ugovor, objavio je to Vučević prije dva mjeseca., navodno je sve već dogovoreno i spremno, samo se čeka formalnost potpisa i objave Ali nakon Rujevice bi svi skupa trebali još jednom staviti karte na stol i vidjeti što dalje. Za dobro i Hajduka i Livaje. 

