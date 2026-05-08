Garcia: Livaja i Rebić? Ne znam je li im ovo zadnji derbi. Špalir Dinamu? O tome odlučuje klub

Derbi je pred vratima, utakmica bez rezultatskog značaja, ali daleko od toga da će to biti derbi bez značaja. Svaka utakmica Hajduka i Dinama, bez obzira na pozicije i bodovnu razliku na ljestvici utakmica je u kojoj jedni i drugi žele puni plijen. Rivalstvo je to koje se ne mijenja godinama, svjedoči to i ova sezona u kojoj je Dinamo odmakao Hajduku na prvenstvenoj ljestvici, a nisu ih uspjeli pobijediti na svom terenu.

Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Možete li pobijediti Dinamo u četvrtoj utakmici u ovoj sezoni i razveseliti navijače?

- Nadam se, to je naš cilj. Nismo ih do sada pobijedili, ali nismo ni zaslužili pobjedu. Pričao sam već o tome, u prvoj smo bili ok, natjecali smo se i oni su nas kaznili. U drugoj su nam zabili gol nakon 20 minuta sudačke nadoknade, ali objektivno nismo ni zaslužili pobijediti, a u trećoj utakmici su bili puno bolji od nas. Nadam se da ćemo pokazati dobro lice, da ćemo odigrati dobru utakmicu.

Je li Silić zaslužio ići na Svjetsko prvenstvo?

- Silić je talentiran golman, s velikom budućnošću. Prije par utakmica ste me pitali trebam li ga mijenjati na golu, sad me pitate o njegovom nastupu na Svjetskom prvenstvu. On je budućnost, bilo bi dobro da je u reprezentaciji, da se na njega računa, to bi mu svakako pomoglo.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tko može, a tko ne može?

- Ozlijeđeni su Krovinović i Šarlija do kraja sezone, Kalik je bolestan, Skelin isto ima problema, Diallo se vratio treninzima, Rebić isto.

Je li ovo zadnji derbi Livaje i Rebića u dresu Hajduka?

- Ne znam je li ovo zadnji njihov derbi, ne mogu predvidjeti budućnost.

Kakav derbi možemo očekivati, sad kad ste i vi i oni osigurali pozicije?

- Očekujem tešku utakmicu kao i uvijek, utakmicu u kojoj svi idu punom energijom. Zadnji put je to bilo energetski jako dobro, očekujem to isto. Oni igraju na maksimumu, mi želimo isto, želimo odigrati dobru utakmicu i pobijediti za nas, za navijače, za klub. Kao i uvijek.

Je li vam ovo dobar test za europske kvalifikacije, kao protiv Rijeke?

- Rijeka je prvak, igrali su Europu, a mi se moramo za to pripremiti. Ako počnemo u pretkolima Konferencijske lige, moramo dobiti tri utakmice, a ako igramo Europsku ligu, imamo pravo na jedan kiks. Ako se dobro nosimo s Rijekom i Dinamom, a oni su dobro igrali u Europi, onda je to dobar pokazatelj.

U srijedu je finale Kupa, za koga ćete navijati?

- Za nas bi bilo bolje startati u EL-u nego u KL-u, to sam vam već kazao.

Koliko ćete biti razočarani ako ne pobijedite Dinamo?

- Kao i uvijek. Ako izgubim, jako sam komplicirana osoba. Ako pobijedim, onda sam najjednostavnija osoba na svijetu.

Je li Raci blizu postave ili ćete riskirati s mladim Gabrićem koji je tek debitirao i vraća li se Rebić u postavu?

- Gabrić je igrao 45 minuta s Varaždinom, radi jako dobro, ali moramo biti oprezni jer je on mlad igrač, vidjet ćemo. Rebić trenira dobro, fit je, vidim ga s dobrom energijom, vidjet ćemo i što napraviti s njim.

Možete li zaigrati sa Šegom, Rebićem i Livajom u napadu?

- Nije sve samo u igračima, nego i u momčadi. Nije ovo PlayStation, mora biti kombinacija za ono što momčad mora pružiti na terenu. Vidjet ćemo kako ćemo startati, kako ćemo završiti utakmicu, što je također jako važno.

Varaždin je napravio špalir Dinamu kao prvaku, što vi mislite o tome?

- Nisam razmišljao o tome, iznenadili ste me pitanjem. Mislim da to nije ni važno, na koncu konca to je odluka kluba.