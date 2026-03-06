Garcia: Uvrede? Ma boli nas k... za druge, znamo da ima s*anja

Hajduk je u seriju u tri utakmice, u kojima se lomi sezona, ušao s velikim ambicijama, ali rezultati za sada nisu u skladu s očekivanjima. Nakon dobrih rezultata, remi u Varaždinu i ispadanje u Kupu u Rijeci pokvarili su dojam, a u nedjelju na Poljud stiže suparnik protiv kojeg se nije lako vaditi – Dinamo. Sigurno da bi navijačima Hajduka pobjeda i prolaz bili 'melem na rane', ali Hajduk u derbi ulazi desetkovan.

Pokretanje videa... 00:54 Igrači su se pozdravili s navijačima nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Imamo dosta ozlijeđenih, ali to su uglavnom udarci, a ne ozljede, učinit ćemo sve da ih vratimo. Nema Ivušića, Dialla, Almene, Pajazitija, Sigura, Durdova, Šarlija je upitan.

Je li vam poraz u Rijeci najružniji i najteži poraz?

- To je prošlost, rekao sam igračima da sam ponosan na ono što su prikazali, na borbu. Vidjeli ste koliko su neki od njih napredovali, i to je to. Komentar je da osjećam da radimo odličan posao, imali smo loš dan, ali generalno smo pokazali dobre stvari. Ponosan sam na ono što su prikazali, ali sam nesretan što nisu dobili zasluženo priznanje.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na koga sve ne možete računati u nedjelju, tko će zamijeniti Pajazitija?

- Vidjet ćemo, imamo još jedan dan treninga. Imamo u glavi što želimo, ima dosta mogućnosti, puno načina kako doći do cilja. Vidjet ćemo, moguće Krovinović, imao je teških par dana, vidje ćemo što ćemo napraviti s Markom. Imam ideju ali moramo je uvježbati. Uostalom, nakon treninga će svi i onako saznati.

Jesu li igrači motivirani?

- Motivirani su, naravno. Ono što rade na treningu to i potvrđuje. Oni ne odustaju ni na treningu, a kamo li na utakmici. Razočarani su, dao sam im slobodan dan ako netko želi, svi su došli na trening. Nisam vidio tugu nego ljutnju i motiv. Mi smo odrasli, to je naš posao, izgubili smo, došli kući busom u šest ujutro i to je to, moramo razmišljati kako dalje, ne što je bilo.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Koliko je Dinamo jak i koliko je bolji i jači s Livakovićem?

- Dinamo je jaka momčad, mogu sastaviti dvije jake momčadi bez problema. Imaju snagu, kvalitetu, velike igrače, odličnog trenera, imaju sve što trebaju da bi bili odlična momčad. Filipović je dobar golman, s Livakovićem su dobili ono nešto ekstra, on je reprezentativni golman. Oni s visokim rezultatima prolaze kroz ligu, superiorni su, ali i mi moramo dati sve od sebe.

Što poručiti navijačima koji su ljuti?

- Trebamo podršku navijača. Razumijem ih, ali i ja sam bio razočaran, ali nisam bio ljut jer smo napravili sve što smo mogli. Svi koji su na terenu su se borili, lijepo je bilo vidjeti da su i mladi igrači dali sve od sebe i pokazali da su pravi. Razočaranje je jasno, frustracija, ja sam dobio prvi put crveni karton u karijeri, ali to je nešto drugo. Igrači su pokazali da zaslužuju podršku, svaki put kad je "shit happened" mi se dignemo iznad toga. To je realitet.

Što kažu igrači, je li ih ispadanje uzdrmalo ili su psihički spremni za derbi?

- Emocionalno su jaki, jači nego inače, mislim da je osjećaj kakvi su bili na terenu veći od osjećaja rezultata. Oni su samopouzdani, vjeruju da rade dobar posao, sretni su na terenu, jedva čekaju novu utakmicu. Odmorit će se oni, neće to biti problem.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Marešić se vraća u postavu, umjesto koga, i hoćete li posegnuti za igrom s trojicom otraga?

- Sve je moguće, ja nikad ne inzistiram na jednom sistemu. Neću otkrivati, moguće i s tri zaigramo ako budemo trebali tako nešto. Možda s tri, možda s četiri, zavisi što budemo trebali.

Dosta je uvreda prema Krovinoviću, niste imali dosta opcija s obzirom da su Pajaziti i Sigur out a glavna bitka će biti u sredini?

- To nije normalno, nije normalno vrijeđati. Ja sam stariji, navikao sam, ali to nije normalno. Svi griješe, ja prvi, ali treba biti normalan. Napadaš nekoga, ne znaš što ta osoba prolazi, kako se osjeća, i na koncu konca ne pomaže to nikome. Mi trebamo svakoga igrača, ako bude potrebno, igrat će. Greške se događaju, to je život.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Krenuti od starta jako ili oprezno, da izdržite svih 90 minuta?

- Idemo odigrati našu utakmicu. Kad kalkuliraš onda to obično ne izađe na dobro. Ideš odmah po sve, to je mentalitet. Respektiramo svakog trenera i suparnika, ali se ne bojimo, nećemo kalkulirati. To je moj personality i personality cijele momčadi i kluba. Mi ćemo to gurati do smrti.

Dinamo je igrao s B ili čak C momčadi Kup, kako će se oni postaviti?

- Oni su u situaciji da pobjedom idu na veliku razliku, ako izgube mi smo im jako blizu. To je i njima u glavi.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Je li vam lakše igrati protiv velikih ili slabijih klubova?

- Istina je kad igraš s Dinamom igrači su spremni za utakmicu, svima znači igrati takve utakmice.

Je li Beljo najopasniji igrač Dinama i je li formula za uspjeh presing od prve minute po cijelom terenu?

- Mi uvijek pokušavamo biti agresivni, što više to bolje. Belju sam trenirao, on je jedan od najboljih igrača koje sam trenirao, po talentu i duhu. Računajući i moje inozemne klubove i igrače. Jak je, fantastičan, ponizan, zabija puno golova. Oni imaju Stojkovića koji puca odasvud, Mišić je general na terenu godina, McKenna, Valinčić, ako krenem nabrajati... Ali i mi imamo dosta dobrih igrača.